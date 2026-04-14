Ποιες αργίες έχουν απομείνει για το 2026;

Καθώς το 2026 προχωρά οι τελευταίες αργίες της χρονιάς αποτελούν μία ιδανική ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις και στιγμές ξεκούρασης από την καθημερινότητα.

Με το επόμενο τριήμερο να πλησιάζει, πολλοί ήδη σχεδιάζουν πώς θα αξιοποιήσουν τον χρόνο τους, είτε επιλέγοντας μια σύντομη εκδρομή είτε απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές στην πόλη.

Ποιες αργίες ακολουθούν;

Το επόμενο τριήμερο, μετά τις ημέρες του Πάσχα, δεν είναι μακριά, καθώς η Πρωτομαγιά φέτος, πέφτει Παρασκευή και έρχεται σε λιγότερο από έναν μήνα.

Έτσι οι επίσημες αργίες που απομένουν είναι:

1 Μαΐου – Πρωτομαγιά - Παρασκευή

1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα

15 Αυγούστου – Δεκαπενταύγουστος - Σάββατο

28 Οκτωβρίου – Επέτειος του Όχι - Τετάρτη

25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα - Παρασκευή

26 Δεκεμβρίου – Σύναξη Θεοτόκου – Σάββατο

Τα τριήμερα της Πρωτομαγιάς και του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιου, αποτελούν ιδανική στιγμή για μία σύντομη απόδραση σε κάποιον κοντινό προορισμό δίπλα στη θάλασσα για τα πρώτα μπάνια.