Απολαύστε ένα λαχταριστό φαγητό γεμάτο αρώματα που θυμίζει γιορτή σε κάθε μπουκιά.

Το αρνάκι φούρνου στη λαδόκολλα είναι ένα από τα πιο αρωματικά και ζουμερά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, ιδανικό για γιορτινά τραπέζια και ιδιαίτερα για το Πάσχα. Το ψήσιμο στη λαδόκολλα «κλειδώνει» όλα τα αρώματα και τους χυμούς, ενώ το θυμάρι και το κεφαλοτύρι δίνουν στο φαγητό έναν πλούσιο, μεσογειακό χαρακτήρα που απογειώνει τη γεύση. Η συνταγή που σας προτείνουμε συνδυάζει την παραδοσιακή τεχνική με απλά, αλλά έντονα υλικά, δημιουργώντας ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα εύκολο και εντυπωσιακό. Το αρνάκι γίνεται τρυφερό, σχεδόν λιώνει στο στόμα, ενώ το κεφαλοτύρι λιώνει και δημιουργεί μια υπέροχη, ελαφρώς αλμυρή κρούστα.

Υλικά

1,5 κιλό αρνί (μπούτι ή σπάλα), κομμένο σε μερίδες

150-200 γρ. κεφαλοτύρι, σε κομμάτια ή τρίμμα

3-4 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. μουστάρδα

Χυμός από 1-2 λεμόνια

Ξύσμα από 1 λεμόνι

3-4 κ.σ. ελαιόλαδο

1-2 κ.σ. θυμάρι (φρέσκο ή αποξηραμένο)

1 κ.γ. ρίγανη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε το αρνί και το μαρινάρετε με το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το λεμόνι, το ξύσμα, το σκόρδο, το θυμάρι, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύετε καλά ώστε να καλυφθούν όλα τα κομμάτια και το αφήνετε ιδανικά για 1-2 ώρες (ή και περισσότερο στο ψυγείο) για να απορροφήσει τα αρώματα. Σε ένα μεγάλο κομμάτι λαδόκολλας απλώνετε τις πατάτες και από πάνω τοποθετείτε το αρνί μαζί με τη μαρινάδα του. Προσθέτετε τα κομμάτια κεφαλοτυριού ανάμεσα στο κρέας και τις πατάτες, ώστε να λιώσουν ομοιόμορφα κατά το ψήσιμο. Κλείνετε καλά τη λαδόκολλα σε πακέτο και εξωτερικά τυλίγετε με αλουμινόχαρτο για να μην χαθούν οι χυμοί. Τοποθετείτε το πακέτο σε ταψί. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 2 ώρες. Στη συνέχεια, ανοίγετε προσεκτικά τη λαδόκολλα και συνεχίζετε το ψήσιμο για ακόμη 20-30 λεπτά, ώστε να ροδίσει ελαφρά το αρνί και να πάρει ωραίο χρώμα το τυρί.

Να θυμάστε! Το καλό κλείσιμο της λαδόκολλας είναι το «κλειδί» για ζουμερό αποτέλεσμα. Το θυμάρι δίνει έντονο άρωμα – προσαρμόστε την ποσότητα ανάλογα με τα γούστα σας. Μην παραλείψετε το τελικό ξεσκέπασμα για να αποκτήσει το φαγητό ωραία κρούστα.