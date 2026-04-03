Ο ράπερ Pooh Shiesty φαίνεται να είναι, μεταξύ άλλων, πίσω από την απαγωγή του Gucci Mane.

Στη σύλληψη οκτώ υπόπτων έχει προχωρήσει η αστυνομία του Ντάλας στις ΗΠΑ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην απαγωγή υπό την απειλή όπλου του ράπερ Gucci Mane στις αρχές του έτους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης ένας ράπερ, ο οποίος ανήκει στη δισκογραφική του Gucci Mane.

Ο λόγος για τον Lontrell Williams Jr, κατά κόσμον Pooh Shiesty, ο οποίος σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές οργάνωσε την ενέδρα προσποιούμενος ότι επρόκειτο για επαγγελματική συνάντηση. Ο Pooh Shiesty κράτησε όμηρο τον Gucci Mane μέσα σε στούντιο ηχογράφησης, εξαναγκάζοντάς τον να υπογράψει έγγραφα που θα τον απελευθέρωναν από το συμβόλαιό του.

Ο Gucci Mane, με έδρα την Atlanta, έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής όπως Usher, Doja Cat και Drake. Είναι ιδρυτής της δισκογραφικής «1017 Records» από το 2007, στην οποία ο Pooh Shiesty εντάχθηκε το 2020.

Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει ενοχή ή μη, ωστόσο σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζουν ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οκτώ από τους εννέα κατηγορούμενους συνελήφθησαν την Τετάρτη σε Ντάλας, Μέμφις και Νάσβιλ και κατηγορούνται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για απαγωγή και ένοπλη ληστεία. Ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, με τις Αρχές να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της πολιτείας Τζόρτζια για τον εντοπισμό του, όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ryan Raybould.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου, όταν ο Williams Jr όφειλε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό για προηγούμενη καταδίκη που σχετιζόταν με εμπόριο όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συμμετείχαν ακόμη οκτώ συνεργοί —ανάμεσά τους και ο πατέρας του, Lontrell Williams Sr— οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην επίθεση.

Ένορκη κατάθεση του FBI αναφέρει ότι ο Williams Jr σημάδεψε τον Mane με τυφέκιο τύπου ΑΚ-47 και τον ανάγκασε να υπογράψει τα έγγραφα, ενώ φέρεται να του αφαίρεσε τη βέρα, το ρολόι, σκουλαρίκια και μετρητά.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρονται επίσης να κρατούσαν όπλα, απαιτώντας αντικείμενα αξίας από άλλα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία μόνο με τα αρχικά τους.

Ένα από τα θύματα δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε, ενώ του αφαιρέθηκαν ένα ρολόι Rolex, τσάντα Louis Vuitton, AirPods και το πορτοφόλι του.

«Μέσα σε λίγες ώρες από την αποχώρησή τους από το στούντιο στο Ντάλας, αρκετοί από τους κατηγορούμενους εμφανίζονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδεικνύοντας αντικείμενα που έμοιαζαν με τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα», δήλωσε ο Raybould.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Gucci Mane και τα υπόλοιπα θύματα πίστεψαν ότι επρόκειτο να εκτελεστούν, πριν οι δράστες τους αφήσουν ελεύθερους.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι του Williams Jr και του Gucci Mane δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Με πληροφορίες του BBC