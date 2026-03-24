«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ανατρεπτικές εξελίξεις - Το γράμμα που θα ανάψει φωτιές στην οικογένεια Βούλγαρη.

«Πόρτο Λεόνε» - Όσα θα δούμε απόψε, στο νέο επεισόδιο της σειράς.

Ο Γιάµαρης λογαριάζεται µε την Αλεξάνδρα που για πρώτη φορά χάνει έδαφος. Οι «ανακρίσεις» του Καπετανάκου στο Πόρτο Λεόνε αποκαλύπτουν τον µεγάλο κίνδυνο.

Η Άντζελα φθάνει στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη µε ένα γράµµα που θα ανάψει ξανά τη φωτιά. Ο Μανώλης αγανακτισμένος παίρνει ένα µεγάλο ρίσκο για να προστατεύσει τη Ντόρα.

Ο Ορέστης είναι αποφασισμένος να τελειώνει µε το παρελθόν και τη Βούλα. Η νέα κατάσταση στην ακτοπλοϊκή εταιρεία βυθίζει τον Βούλγαρη στην απελπισία.

Η Λένα και ο Αντρέας ενώπιοι ενωπίω.

Εκτός εαυτού ο Ηλίας απειλεί τη Λουίζα - κι εκείνη «δίνει» την Κοραλία για τον φόνο του Σήφη

Αλεξάνδρα και Γιάμαρης πρόσωπο με πρόσωπο. Η Αλεξάνδρα χάνει έδαφος!

Η Άντζελα (Ιζαμπέλα Φούλοπ) πηγαίνει κρυφά από τη Βούλα, το γράμμα με όλη την εξομολόγηση καρδιάς και την σπαραχτική παράκληση για συγγνώμη στο σπίτι του Ορέστη.

Ο Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) βρίσκει το γράμμα, προλαβαίνει την Άντζελα και δείχνει βαθιά πληγωμένος κι αποφασισμένος να μην ασχοληθεί πλέον με την Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου), η σχέση τους έχει διαλυθεί γι’ αυτόν από τότε που ανακάλυψε το μεγάλο της μυστικό.

Η αδελφή του η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) τον παρακαλεί να το διαβάσει και όταν αυτός αρνείται, τον παρακαλεί τουλάχιστον να μη το σκίσει αλλά να της το δώσει…

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) μόνη, στο διάδρομο του νοσοκομείου περιμένει να μάθει νέα για την κατάσταση του άνδρα της.

Ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης) έρχεται να της δώσει το νέο της ανάκτησης των αρνητικών από τις επιβαρυντικές φωτογραφίες.

Η Γαλήνη δεν καθησυχάζεται εύκολα, στο μέτρο που πιστεύει ότι η εκδικητική μανία της Αλεξάνδρας (Μαρίνα Ασλάνογλου) δεν έχει ακόμη κοπάσει. Κι απ’ ό,τι λέει, θεωρεί ότι ποτέ δε θα κοπάσει…

