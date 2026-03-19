Για την εμπειρία της ως παρουσιάστρια μίλησε η Δανάη Παππά.

Η Δανάη Παππά, το βράδυ της Τετάρτης 19 Μαρτίου, βρέθηκε σε event όντας η οικοδέσποινα της βραδιάς, αναλαμβάνοντας το ρόλο της παρουσιάστριας.

Με τη λήξη των διαδικαστικών, η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, όπου αναφέρθηκε για την εμπειρία της. ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day».

Όπως εξήγησε, ήταν μία ιδιαίτερα αγχωτική εμπειρία: «Πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιάστριας, είναι πολύ αγχωτικό, όπως όλα τα πράγματα. Και είναι και κάτι που είμαι τελείως έξω από τα νερά μου».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε να βρεθεί στην παρουσίαση κάποιας εκπομπής ανέφερε: «Όλα παίζονται… Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα είναι η τέχνη μου, είναι η υποκριτική. Από κει και πέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Αν μου έρθει κάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει».

Τέλος, η δημοσιογράφος την ρώτησε για το αν η μητέρα της τής κάνει προξενιά, με την ηθοποιό να απαντά: «Πάλι καλά η μητέρα μου δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει προξενιά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6jf1indzdd?integrationId=40599y14juihe6ly}