«Το Σόι Σου», εκτάκτως απόψε στις 20:00.

Ο αγαπημένος Μενέλαος Τριανταφύλλου από «Το σόι σου», κατά κόσμον Παύλος Ορκόπουλος, φιλοξενήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day».

Ήταν από τους υπέρμαχους της επιστροφής της σειράς, όπως λέει, «ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής που επρόκειτο να συμβεί αυτό, διότι είχα την εγγύηση αυτών που συνέβησαν με το «Σόι» όχι μόνο στο πλατό, αλλά και στον κόσμο που απευθυνόμαστε και είναι πολύ ευχάριστο. Όλα τα χρόνια των επαναλήψεων μου έλεγαν «μην το σταματήσετε ποτέ» ενώ είχε σταματήσει από το 2019. Και κέρδιζαν συνεχώς έδαφος οι επαναλήψεις».

Όπως τονίζει, δεν έχει σημασία μόνο η τηλεθέαση «δεν είναι μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η απήχηση στον κόσμο και το ιδιαίτερο είναι πώς το εισπράττουν τα παιδιά».

Η σειρά, όπως είναι γνωστό, έχει τεράστια απήχηση στα παιδιά… «πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι σε αυτό που παράγουμε πια, γιατί ξέρουμε ότι απευθύνεται στα παιδιά. Και τα παιδιά, μας αντιμετωπίζουν με ανεπανάληπτη αγάπη. Και στα εγγόνια μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά. Αλλά όταν πηγαίνω στο σχολείο τους και μου συμπεριφέρονται όλα τα παιδιά διαφορετικά, δεν το θέλουν. Δεν θέλουν να έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση», λέει χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=xQJSYSSZXkw}