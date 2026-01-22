Ο Άρης με μια τρελή ιδέα του φέρνει αναστάτωση στο σόι του και το αποτέλεσμα είναι, όπως πάντα, ξεκαρδιστικό.
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ
Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας, ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί, για να γίνει αστροναύτης.
Τα αδέρφια του αρχικά στηρίζουν την απόφαση του, αλλά όσο περνάει η ώρα, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες!
Πόσο θα αντέξουν ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα να ακούνε το ένα εξωφρενικό σχέδιο μετά το άλλο;
Τι θέλει πραγματικά να πετύχει ο Άρης με όλα αυτά; Παράλληλα, η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι με τον Άρη, μετά το φιλί που της έδωσε τα Χριστούγεννα!
{https://www.youtube.com/watch?v=VwX3UOE37Xg}