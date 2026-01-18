Αν και συχνά θεωρούνται απλώς στοιχείο σκίασης ή ασφάλειας, στην πραγματικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θερμική άνεση του χώρου, τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Τα παντζούρια αποτελούν ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα σπίτι.

Αν και συχνά θεωρούνται απλώς στοιχείο σκίασης ή ασφάλειας, στην πραγματικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θερμική άνεση του χώρου, τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Η σωστή χρήση τους μπορεί να μειώσει την ανάγκη για θέρμανση και κλιματισμό, οδηγώντας σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερο κόστος στους λογαριασμούς.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα παντζούρια λειτουργούν ως φράγμα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν ο ήλιος χτυπά απευθείας τα παράθυρα, η θερμότητα εισέρχεται στο εσωτερικό και ανεβάζει σημαντικά τη θερμοκρασία. Κλείνοντας τα παντζούρια τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια, ειδικά σε παράθυρα με νότιο και δυτικό προσανατολισμό, μπορούμε να διατηρήσουμε το σπίτι πιο δροσερό. Ιδανικά, τα παντζούρια πρέπει να κλείνουν από τις πρωινές ώρες, περίπου από τις 10:00–11:00, και να παραμένουν κλειστά μέχρι αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει. Έτσι μειώνεται η ανάγκη για χρήση κλιματιστικού.

Τον χειμώνα, ο ρόλος των παντζουριών είναι εξίσου σημαντικός. Τις νυχτερινές ώρες, όταν η θερμοκρασία πέφτει, τα κλειστά παντζούρια περιορίζουν τις απώλειες θερμότητας από τα παράθυρα, τα οποία αποτελούν ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία ενός σπιτιού. Συνιστάται να κλείνουμε τα παντζούρια μόλις νυχτώσει, συνήθως μετά τις 17:00–18:00, ανάλογα με την εποχή. Το πρωί, καλό είναι να τα ανοίγουμε για να εκμεταλλευτούμε τη φυσική ηλιακή θερμότητα και το φως.

Η καθιέρωση λοιπόν, μιας απλής, καθιερωμένης ρουτίνας σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της απώλειας θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας και να βελτιώσει την άνεσή σας, γράφει η γαλλική Figaro. Σύμφωνα με τις αρμόδιες γαλλικές αρχές Οικολογικής Μετάβασης τα παράθυρα είναι ένα από τα σημαντικότερα αδύνατα σημεία στη θερμομόνωση ενός σπιτιού. Το 15 έως 25% της θερμότητας διαφεύγει από τα παράθυρα, ακόμη και όταν αυτά έχουν διπλά τζάμια.

Ο κανόνας είναι απλός. «Να κλείνετε πάντα τα παντζούρια σας μόλις νυχτώσει». Τον χειμώνα, η εξωτερική θερμοκρασία συχνά πέφτει απότομα στο τέλος της ημέρας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα παράθυρα γίνονται πηγή απώλειας θερμότητας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, από την άλλη, τα αφήνουμε ανοιχτά, καθώς τον χειμώνα, ο ήλιος παρέχει δωρεάν θερμότητα.

Τα παντζούρια, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και την κατάλληλη ώρα, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν μια οικονομική και οικολογική λύση που βελτιώνει την άνεση του σπιτιού και μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα της καθημερινότητάς μας.