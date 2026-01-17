Ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027.

Εν όψει της πρεμιέρας της στο Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, μέσα σε όλα, αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αποκαλύπτοντας ότι αυτός θα γίνει το καλοκαίρι του 2027.

Η αποκάλυψη για τον αρραβώνα των δυο νέων έγινε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Κολωνάκι μετά τη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, ανέφερε ότι ο γιος του και η τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.

Στη συνέντευξή της, η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε τυχερή που έχει έναν τέτοιο σύντροφο καθώς τη βοηθά και τη στηρίζει να πραγματοποιεί όλα της τα όνειρα. «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» αποκάλυψε για τον επικείμενο γάμο τους η Μαρία Σάκκαρη.

Όσο για το αν σκέφτεται μαζί με τον γάμο της να βάλει τέλος και στην αθλητική της πορεία προκειμένου να δημιουργήσει οικογένεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε κάθετη λέγοντας, «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».