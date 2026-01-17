Εξακολουθείτε να κρυώνετε παρόλο που έχετε ανάψει τη θέρμανση; Δείτε γιατί συμβαίνει αυτό.

Έρχεται κρύο για τουλάχιστον 4 μέρες και μάλιστα οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ουκρανικό ψύχος που φτάνει στην Ελλάδα. Οπότε είναι καλό να προετοιμαστείτε... Αν εξακολουθείτε να κρυώνετε, ακόμα και αφού έχετε ρυθμίσει τον θερμοστάτη στην ιδανική θερμοκρασία, η κατάσταση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί άνετη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό οφείλεται συχνά σε παράγοντες που παραβλέπουμε και οι οποίοι εμποδίζουν το σπίτι να παραμείνει ζεστό. Από τα ρεύματα αέρα και τα πατώματα με κακή μόνωση μέχρι τις σοφίτες, όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της κεντρικής θέρμανσης ή ακόμα και ενός αερόθερμου. Επιπλέον, καθώς η θερμότητα διαφεύγει, σας κοστίζει χρήματα στους λογαριασμούς.

1. Καλυμμένοι αεραγωγοί

Αρχικά, ελέγξτε αν οι αεραγωγοί (ή τα σώματα του καλοριφέρ) είναι πλήρως ανοιχτοί και δεν έχουν συσσωρεύσει σκόνη. Αυτό επιτρέπει τη σωστή κυκλοφορία του αέρα και την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο το σπίτι.

Έχετε υπόψη ότι τα βαριά έπιπλα ή οι κουρτίνες μπορούν να μπλοκάρουν τη ροή του αέρα και να απορροφήσουν τη ζεστασιά. Αν χρησιμοποιείτε βαριές κουρτίνες για να σταματήσετε τα ρεύματα αέρα, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτουν απευθείας τους αεραγωγούς ή τα σώματα.

2. Σημεία με ρεύματα αέρα

Αν νιώθετε ψύχρα μέσα στο σπίτι, ελέγξτε για ρεύματα αέρα. Πιθανά κενά ή ρωγμές γύρω από τα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών αφήνουν τον κρύο αέρα να περάσει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, τα παράθυρα ευθύνονται για έως και το 30% της απώλειας θερμότητας.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να σταματήσετε τα ρεύματα είναι η σφράγιση των κενών με μονωτικές ταινίες από αφρό, καουτσούκ ή μέταλλο.

Επιπλέον, οι παλιές ξύλινες πόρτες τείνουν να συστέλλονται στο κρύο, μεγαλώνοντας τα κενά στο πλαίσιο. Μια λύση είναι η τοποθέτηση ενός προστατευτικού αεροστόπ (runner) στη βάση της πόρτας.

3. Κακή μόνωση στα πατώματα

Αν έχετε ξύλινα πατώματα ή laminate σε όλο το σπίτι, μπορεί συχνά να τα νιώθετε κρύο στο περπάτημα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή μόνωση, καθώς η θερμότητα μπορεί να χαθεί από εκεί.

Εύκολη λύση: Προσθέστε χοντρά, απαλά χαλιά. Όχι μόνο θα μονώσουν το δωμάτιο, αλλά μπορούν να διατηρήσουν έως και 20% περισσότερη θερμότητα, εξοικονομώντας χρήματα από τους λογαριασμούς σας.

4. Δεν κλείνετε τις εσωτερικές πόρτες

Ένας άλλος κοινός λόγος είναι οι ανοιχτές εσωτερικές πόρτες. Το να κλείνετε την εξώπορτα είναι προφανές, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να κρατάτε κλειστές και τις εσωτερικές πόρτες.

5.. Έλλειψη συντήρησης λέβητα και φθαρμένα εξαρτήματα

Η μειωμένη απόδοση του συστήματος μπορεί να σημαίνει 10%–20% μεγαλύτερη κατανάλωση και αισθητά πιο αργή θέρμανση.