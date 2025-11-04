Συγκίνησε όλο το πλατό του Deal η κυρία Κατερίνα.

Ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, ρίσκο, χορό, τραγούδι και γέλιο ήταν το αποψινό Deal, με την κυρία Κατερίνα να δίνει ζωή στο πλατό και να μοιράζει χαμόγελα και συγκινήσεις.

Η κυρία Κατερίνα λοιπόν, ήταν η παίχτρια που έκατσε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, απέναντι από τον τραπεζίτη και διεκδίκησε το μεγαλύτερο ποσό που μπορούσε να αποκομίσει. Η φιγούρα της ωστόσο, είχε κερδίσει την προσοχή και σε προηγούμενα επεισόδια καθώς η ίδια ξέρει να το διασκεδάζει και να χορεύει στους ρυθμούς του Έλβις Πρίσλεϊ.

Deal: Με δάκρυα χαράς άνοιξε το κουτί με τις 5000 ευρώ η κυρία Κατερίνα

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η κυρία Κατερίνα δεν έχασε το χιούμορ της και την καλή της διάθεση.

Στον πίνακα των ποσών, είχαν μείνει ενεργά τα 0,01 λεπτά, τα 2 και τα 5.000 ευρώ. Σε αυτό το σημείο η ίδια, έδωσε «εντολή» να ανοίξει το κουτί με τον αριθμό «13» και έκατσε στο πάτωμα προκειμένου να κάνει διαλογισμό για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το κουτί άνοιξε και τα 2 ευρώ, έφυγαν από το παιχνίδι ενώ η κυρία Κατερίνα χόρεψε με πάθος για μία ακόμη φορά πανηγυρίζοντας.

Το τηλέφωνο χτύπησε και ο τραπεζίτης της έδωσε την προσφορά για τα 2.500 ευρώ, η ίδια – παρά τους ενδοιασμούς των συμπαιχτών της- αποφάσισε να το πάει μέχρι το τέλος και να τα παίξει όλα για όλα. Χτύπησε τρεις φορές το χέρι της στο κουτί της με τον αριθμό «12» και συνέχισε.

Ανάμεσα στο ένα λεπτό και τις 5.000 ευρώ, η κυρία Κατερίνα αν και δυσκολεύτηκε να αποφασίσει ρίσκαρε και χάρισε το όσκαρ στον εαυτό της.

Η απόφασή της, την δικαίωσε και λίγο πριν ανοίξει το τελευταίο κουτί με αριθμό «22» η ίδια τραγουδούσε με την ψυχή της.

Το αποτέλεσμα την δικαίωσε και έφυγε από το πλατό με 5.000 ευρώ και ένα υπέρλαμπρο χαμόγελο και εμφανώς συγκινημένη.

