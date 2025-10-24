Οι φιναλίστ του διαγωνισμού φωτογραφίας Nikon Comedy Wildlife Awards.

Ένας ελέφαντας και ένα φλαμίνγκο που μοιάζουν σαν να «παίζουν» κρυφτό (όχι μαζί). Λεμούριοι που «κάνουν» γιόγκα και αετοί που «ασχολούνται» με το κουνγκ φου. Αυτές είναι μερικές από τις πιο αστείες φωτογραφίες από τη φύση φέτος.

Οι διοργανωτές του «Nikon Comedy Wildlife Awards» ανακοίνωσαν τους φιναλίστ για τον φετινό διαγωνισμό. Και οι φωτογραφίες τους είναι, όπως πάντα, απολαυστικές. Ένα λιοντάρι που τινάζεται προκαλώντας «εκνευρισμό», το «τσίρκο» των μαϊμούδων, η «βάπτιση» του απρόθυμου βατράχου, ο ιπτάμενος σκίουρος και η αρκούδα που «χαμογελά» στην κάμερα είναι ανάμεσα στα ζώα που ενέπνευσαν τους διεκδικητές των βραβείων.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Nikon Comedy Wildlife Awards» διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2015. Φέτος, η 16μελής κριτική επιτροπή- που αποτελείται από φωτογράφους, εικονολήπτες και επαγγελματιών των social media- εξέτασαν σχεδόν 10.000 υποψήφιους από 108 χώρες για να καταλήξουν στους φιναλίστ.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 9 Δεκεμβρίου και οι φωτογραφίες τους θα εκτεθούν στην Oxo Gallery του Λονδίνου (10-14/12).

Οι φιναλίστ του διαγωνισμού φωτογραφίας