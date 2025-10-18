Πώς αντέδρασαν οι κριτές με την Ιταλίδα performer.

Με ιταλικό αέρα ήρθε στο «The Voice», ήρθε η Ρομπέρτα που ξετρέλανε τους κριτές και το κοινό με το ταλέντο της.

Έτσι, λίγο πριν διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, η 50χρονη διαγωνιζόμενη από το Μιλάνο εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του The Voice πως «όλοι με κοροϊδεύουν και λένε ότι είμαι παλιά Ελληνίδα γιατί πίνω φραπέ μέτριο με γάλα. Τώρα δεν είναι πια στη μόδα, είναι το φρέντο εσπρέσσο που φαίνεται να είναι ιταλικό μα δεν είναι. Μ’ αρέσει να πηγαίνω στη Βαρβάκειο αγορά για ξηρούς καρπούς, υπάρχει ένα μαγαζί με πουλιά που μ’ αρέσουν πολύ οι παπαγάλοι».

«Είμαι η Ρομπέρτα, είμαι 50 ετών, έρχομαι από την Ιταλία και είμαι τραγουδοποιός, εγγαστρίμυθος και ηθοποιός. Ήταν πολλά χρονιά πριν, όταν ήμουν μικρή, που ένιωσα αυτή την αγάπη για την Ελλάδα. Όταν άκουγα μουσική από την Ελλάδα, κάτι χτύπαγε μέσα μου και αφού αυτό ήταν τόσο δυνατό αποφάσισα να κάνω τεστ DNΑ. Το έκανα και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν ότι έχω 40% αίμα ελληνικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddlph9m55ms1?integrationId=40599y14juihe6ly}