Τι ζήτησε ο Χρήστος Μάστορας από τον σκηνοθέτη.

Αμηχανία επικράτησε στο αποψινό επεισόδιο του «The Voice», όταν ο Χρήστος Μάστορας θέλησε να διασκεδάσει τους υπόλοιπους κριτές με ένα ανέκδοτο.

Όπως φάνηκε, επειδή ήταν «κρύο», δεν άρεσε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είπε στον Πάνο Μουζουράκη που κάθεται δίπλα του, να του δίνει σφαλιάρες, όταν λέει τέτοια.

Στο τέλος, ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας, ζήτησε από τον σκηνοθέτη, όταν θα προβληθεί το επεισόδιο στην τηλεόραση να βάλει να ακούγονται ψεύτικα γέλια.

Δείτε το ανέκδοτο που είπε:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddfqhm33oyyh?integrationId=40599y14juihe6ly}