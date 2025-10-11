Η Κίτον έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1970.

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών η ηθοποιός Ντάιαν Κίτον.

Εκπρόσωπος της οικογένειας της Κίτον επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι η ηθοποιός πέθανε.

Η Κίτον απέκτησε παγκόσμια φήμη όταν ερμήνευσε τον ρόλο της Κέι Κορλεόνε στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα Ο νονός (The Godfather, 1972) δίπλα στους Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο.

Οι ταινίες που την καθιέρωσαν στο κινηματογραφικό στερέωμα ήταν εκείνες στις οποίες συμπρωταγωνίστησε με τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση.

«Πιστεύω ότι είμαι μια από τις ελάχιστες γεροντοκόρες της ηλικίας μου, που έκανε ταινίες χωρίς να παντρευτεί», έλεγε χαμογελώντας η Κίτον η οποία έζησε μεγάλες ιστορίες αγάπης με σταρ όπως ο Γουόρεν Μπίτι ή ο Αλ Πατσίνο.

Σίγουρα, «αν με ρωτούσατε πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα παντρευτεί κάποιον που είχε μεγάλη σημασία για μένα, θα σας έλεγα ότι ίσως έχασα κάτι, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα», τόνιζε η ηθοποιός που είχε υιοθετήσει δύο παιδιά.

Το βραβείο Όσκαρ

H Αμερικανίδα ηθοποιός Ντάιαν Κίτον βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1978 για την ερμηνεία της στην ταινία "Annie Hall" ("Νευρικός Εραστής").

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο για τα «50 χρόνια της καριέρας της», η Κίτον δήλωνε «πράγματι τυχερή» που γύρισε ταινίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της έβδομης τέχνης, ήταν τέσσερις φορές υποψήφια για 'Οσκαρ και κέρδισε μια φορά το χρυσό αγαλματίδιο.

Η Κίτον είχε δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό της από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ με την ταινία "Lovers and Other Strangers" ("Ερωτικά ζευγάρια και τόσοι άλλοι γύρω τους", 1970).

Ο τελευταίος της κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία "Summer Camp" το 2024 όπου συμπρωταγωνίστησε με τις Κάθι Μπέιτς και Άλφρι Γούνταρντ.