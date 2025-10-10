Την ώρα που η Billie Eilish περνούσε μπροστά από τον κόσμο για να ανέβει στη σκηνή.

Ένας φαν της Billie Eilish το παράκανε, όταν την άρπαξε κατά τη διάρκεια συναυλίας, την ώρα που η τραγουδίστρια περνούσε μπροστά από τον κόσμο.

Η 23χρονη σταρ περπατούσε μπροστά από το πλήθος στο Kaseya Center του Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης, δίνοντας το χέρι της στον κόσμο. Κάποια στιγμή, ένα άτομο την τράβηξε βίαια προς τα κάγκελα που τους χώριζαν.

Η Eilish κατάφερε να ξεφύγει και συνέχισε τη διαδρομή της προς τη σκηνή, ενώ παρενέβησαν αμέσως τα μέλη της ασφάλειας.

«Ήταν τρελό» δήλωσε ο Drew Wintjen που κατέγραψε το στιγμιότυπο με το κινητό του και σχολίασε πως η Eilish δεν επέτρεψε να την επηρεάσει το περιστατικό. «Απλά συνέχισε, σαν να μη συνέβη ποτέ, ως σωστή επαγγελματίας», συμπλήρωσε μιλώντας στο People.

{https://www.instagram.com/p/DPomyd9DPt7/}

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι πάει στραβά σε συναυλία της Billie Eilish. Τον περασμένο Δεκέμβριο, στην Αριζόνα, τραγουδούσε καθισμένη οκλαδόν στη σκηνή, όταν κάποιος πέταξε αντικείμενο που τη χτύπησε στο πρόσωπο.

{https://www.tiktok.com/@newchriztien/video/7448136593489235246}

Τον Ιούλιο του 2023 είχε δηλώσει ότι δέχεται χτυπήματα επί σκηνής «εδώ και έξι χρόνια» και ζήτησε από τον κόσμο να μην πετά αντικείμενα. «Οι άνθρωποι απλά ενθουσιάζονται και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο», συμπλήρωσε.