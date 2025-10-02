Η πορεία από τα πρώτα ελληνικά site μέχρι σήμερα είναι, μάλλον, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες τεχνολογίας που έχουμε ζήσει.

Θυμάστε τη δεκαετία του 2000; Όταν το ίντερνετ ήταν ακόμα κάτι σαν... μαγεία; Κι εμείς στην Ελλάδα περιμέναμε υπομονετικά να φορτώσει μια σελίδα στο dial-up. Ποιος θα φανταζόταν ότι σήμερα θα έχουμε όλη τη διασκέδαση του κόσμου στο κινητό μας;

Η πορεία από τα πρώτα ελληνικά site μέχρι σήμερα είναι, μάλλον, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες τεχνολογίας που έχουμε ζήσει. Και δεν μιλάω μόνο για τα τεχνικά - αλλά για το πώς άλλαξε ο τρόπος που περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας.

Οι πρώτες... σπουδαίες αρχές

Στις αρχές του 2000, το online entertainment στην Ελλάδα ήταν κυρίως forums. Θυμάμαι τα πρώτα μας βήματα στα chat rooms - συχνά με nicknames που προδίδουν την ηλικία μας σήμερα. Ήταν η εποχή που το "ASL?" (Age/Sex/Location) ήταν το πρώτο πράγμα που έγραφες σε έναν άγνωστο.

Παράλληλα, τα πρώτα ελληνικά gaming sites άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Το GameWorld.gr, το in.gr games section. Απλά πράγματα, αλλά για εμάς τότε; Επανάσταση.

Ενδιαφέρον detail: Η ADSL έφτασε στην Ελλάδα το 2003. Ξαφνικά, όλα άλλαξαν. Οι σελίδες φόρτωναν γρήγορα, τα online games έγιναν καθημερινότητα, και - το σημαντικότερο - αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα streaming videos.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εποχή του Web 2.0 και των social networks

Περίπου το 2005-2008, ήρθε αυτό που οι τεχνολόγοι αποκαλούσαν "Web 2.0". Για εμάς τους απλούς χρήστες, σήμανε κυρίως ένα πράγμα: τα social media.

Το Friendster ήρθε κι έφυγε γρήγορα. Το MySpace είχε τη στιγμή του - ποιος δεν είχε κάνει customize το profile του με Flash animations και μουσική που παίζει αυτόματα; (Συγγνώμη σε όλους όσους επισκεφτήκατε το profile μου τότε.)

Αλλά το πραγματικό internet-changer; Το Facebook.

Όταν άνοιξε για χρήστες εκτός πανεπιστημίου το 2006, η Ελλάδα - όπως και ο υπόλοιπος κόσμος - άλλαξε για πάντα. Η διασκέδαση έγινε κοινωνική με έναν τρόπο που δεν είχαμε ξαναδεί.

Τι άλλαξε εκείνη την περίοδο:

Τα online games έγιναν multiplayer (World of Warcraft, Line Age II)

Το YouTube (2005) άρχισε να παράγει τους πρώτους Έλληνες YouTubers

Τα blogs έγιναν mainstream - όλοι είχαμε κάτι να πούμε και μπορούσαμε πλέον

YouTube και η γέννηση του ελληνικού content

Το 2007-2010 ήταν η χρυσή εποχή του YouTube στην Ελλάδα. Θυμάστε τον NikosPap92; Τον MrKati; Αυτοί οι τύποι έγιναν celebrities χωρίς τηλεόραση. Και ναι, συχνά με κάμερες που θα τις αποκαλούσαμε πατάτες σήμερα.

Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό YouTube content ήταν, πώς να το πω ευγενικά... ιδιόμορφο. Αλλά είχε κάτι. Ήταν γνήσιο, ανεπεξέργαστο, πραγματικό. Όχι σαν τα super-produced videos σήμερα.

Ένα mini-anecdote εδώ: Γνωρίζω κάποιον που έγινε μικρο-celebrity στο YouTube εκείνη την εποχή με videos που έδειχνε πώς να φτιάχνεις cocktails. Τώρα έχει cocktail bar. Που δείχνει πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν το medium.

Η επανάσταση των smartphones και το mobile entertainment

Το 2010 έφερε το iPhone στην Ελλάδα (επισήμως). Android phones ακολούθησαν. Και ξαφνικά...

Όλα άλλαξαν. Πάλι.

Η διασκέδαση έγινε portable με τρόπο που δεν είχαμε φανταστεί. Δεν χρειαζόσουν πια υπολογιστή για να παίξεις, να βλέπεις videos, να κάνεις chat. Όλα στην τσέπη σου.

Τι σήμαινε αυτό για την Ελλάδα:

Άνθηση των mobile games (όλοι παίζαμε Angry Birds)

Instagram έφτασε (2010) και άλλαξε τον τρόπο που μοιραζόμαστε τη ζωή μας

Το Facebook έγινε πιο... immediate

Βέβαια, ήταν και η εποχή που άρχισε η κρίση. Παράδοξα, η οικονομική κρίση έκανε πολλούς Έλληνες να στραφούν περισσότερο στις δωρεάν online επιλογές διασκέδασης.

Η εποχή των streaming services

Το Netflix έφτασε στην Ελλάδα το 2016. Αργά, σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά... καλύτερα αργά παρά ποτέ, όπως λέμε.

Και εδώ βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον ελληνικό παράδοξο. Ενώ τα legal streaming services άργησαν να εδραιωθούν, οι Έλληνες είχαν ήδη βρει τους τρόπους τους για online entertainment. Το Popcorn Time, τα διάφορα torrent sites, τα "alternative" streaming platforms...

Μην παρεξηγηθώ - δεν υποστηρίζω την πειρατεία. Αλλά είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι Έλληνες χρήστες ήταν πιο "εξελιγμένοι" από ό,τι πίστευαν οι εταιρείες.

Σήμερα; Τα έχουμε όλα:

Netflix, Amazon Prime, Disney+

YouTube Premium (και τα ελληνικά κανάλια έχουν εκατομμύρια subscribers)

Spotify, Apple Music

Gaming services: Steam, Epic, PlayStation Network

Gaming: Από τα net cafe στο cloud gaming

Α, τα internet cafe! Ποιος δεν έχει αναμνήσεις από Counter-Strike μάχες στα υπόγεια της γειτονιάς; Ήταν η εποχή που το online gaming ήταν κοινωνική εμπειρία με φυσική παρουσία.

Εκείνα τα χρόνια, το gaming στην Ελλάδα είχε μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Τα Internet cafe δεν ήταν απλώς χώροι gaming - ήταν κοινωνικά κέντρα. Θυμάμαι το δικό μας στη γειτονιά: καπνισμένο, με άρωμα από καφέ και pizza. Ο ιδιοκτήτης, ο Γιάννης, ήξερε όλα τα cheats του Grand Theft Auto και μας τα έδινε... επί πληρωμή, φυσικά.

Τα tournaments ήταν θρυλικά. Counter-Strike 1.6 κυρίως, αλλά και λίγο Warcraft III. Πενήντα άτομα συγκεντρωμένα, φωνάζοντας, κάνοντας trash talk. Ήταν η εποχή που το "clutch or kick" έγινε μέρος του ελληνικού gaming vocabulary.

Και μετά ήρθε το World of Warcraft. 2005. Αυτό... αυτό άλλαξε τα πάντα. Ξαφνικά, δεν χρειαζόταν να πας πουθενά για να παίξεις με άλλους. Οι guilds, τα raids, το grinding - έγινε τρόπος ζωής για χιλιάδες Έλληνες gamers.

Η μετάβαση στο home gaming ήταν σταδιακή αλλά αναπόφευκτη. Το ίντερνετ έγινε πιο γρήγορο, οι υπολογιστές πιο προσιτοί. Τα net cafés άρχισαν να κλείνουν ένα ένα. Κρίμα, γιατί χάθηκε κάτι από τη μαγεία.

Σήμερα; GeForce Now, Google Stadia (RIP), Xbox Cloud Gaming, ακόμα και Live Casino με streaming! Παίζεις τα πιο απαιτητικά games στο κινητό σου. Απλά, οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι.

Το ελληνικό gaming community έχει εξελιχθεί τρομερά. Έχουμε streamers με χιλιάδες viewers, esports tournaments, gaming events. Ο MAD Lions (ναι, ελληνικό team) παίζει στο ανώτατο επίπεδο του League of Legends.

Η επανάσταση των social platforms και το TikTok φαινόμενο

Και τώρα που νομίζαμε ότι είχαμε δει τα πάντα... ήρθε το TikTok. Seriously, ποιος το περίμενε; Μια εφαρμογή που κάνει διάσημο έναν 16χρονο επειδή χορεύει για 15 δευτερόλεπτα.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι το TikTok έφερε κάτι καινούργιο στο ελληνικό internet. Δημιουργικότητα σε micro-format. Έλληνες creators που παίρνουν εκατομμύρια views με content που... πώς να το εξηγήσω στη γιαγιά μου;

Το Instagram εξελίχθηκε από photo-sharing app σε ολόκληρο entertainment ecosystem. Stories, Reels, IGTV, Shopping. Οι Έλληνες influencers έγιναν businesses. Και ναι, υπάρχουν πραγματικά άτομα που ζουν από το να φωτογραφίζουν το φραπέ τους στη Μύκονο.

Podcasts και η νέα εποχή του ήχου

Κάτι που συχνά ξεχνάμε: Τα podcasts. Ήρθαν αργά στην Ελλάδα, αλλά όταν ήρθαν... boom. Ο "Μιχάλης Δημητριάδης", το "Ραδιοφωνικό Μουσείο", το "2 Πράγματα"...

Ξαφνικά, οι Έλληνες ανακάλυψαν ότι μπορούν να ακούν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν. Και όχι μόνο μουσική.

Πού πάμε από εδώ και πέρα;

Κοιτάζοντας πίσω, αυτή η 25ετής πορεία είναι... εντυπωσιακή. Από τα dial-up modems στο 5G. Από τα πρώτα forums στο TikTok (ναι, και οι Έλληνες γονείς έχουν αρχίσει να παίρνουν χαμπάρι τι είναι αυτό).

Το μέλλον; VR entertainment, AR experiences, AI-powered content... Μάλλον θα είναι ακόμα πιο δυνατό από ό,τι φανταζόμαστε.

Αλλά κάτι δεν αλλάζει ποτέ: Οι Έλληνες θα βρίσκουν πάντα τρόπους να διασκεδάσουν online. Συχνά με τρόπους που δεν προβλέπουν οι developers. Και αυτό, πιστεύω, είναι το ωραίο.

Τελικά, όλες αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές δεν ήταν απλώς τεχνολογικές. Άλλαξαν τον τρόπο που κοινωνικοποιούμαστε, που μαθαίνουμε, που ονειρευόμαστε. Και αυτό, νομίζω, είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ |Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ EΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ