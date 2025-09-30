Με φόρμα και γόβες η Μιλλούση ανέβηκε στη δοκό.

Η δοκός ισορροπίας είναι ο… φυσικός χώρος της Βασιλικής Μιλλούση. Τι συμβαίνει όμως όταν ανεβαίνει σε αυτή με ψηλοτάκουνες γόβες;

Η παλιά πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής το δοκίμασε και ανέβασε το βίντεο στο Instagram. «Ψηλοτάκουνα στη δοκό ισορροπίας. Μην το δοκιμάσετε. Εγώ μια τρέλα», έγραψε στην ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DPOSbHliBTw/}

Η Βασιλική Μιλλούση συμμετείχε δέκα φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο στη δοκό ισορροπίας. Η 41χρονη- που έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια- έχει στο ενεργητικό της τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες: το 2000 στο Σίδνεϊ, το 2012 στο Λονδίνο και το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.