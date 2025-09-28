Η 33χρονη κοπέλα πήγε στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους κριτές του The Voice, στο δεύτερο επεισόδιο της σεζόν, όταν εμφανίστηκε μια πανέμορφη κοπέλα από την Ουκρανία και τους ενθουσίασε με τις φωνητικές της δυνατότητες.

Η Άννα μιλούσε σπαστά ελληνικά, γεγονός που όμως δεν την εμπόδισε να τραγουδίσει ένα ακόμη τραγούδι, εκτός από αυτό στο οποίο γύρισαν οι κριτές.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με αυτή την τιμή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4nixh7hjdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ίδια τελικά, πέρασε στην επόμενη φάση και θα είναι στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

