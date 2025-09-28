Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους κριτές του The Voice, στο δεύτερο επεισόδιο της σεζόν, όταν εμφανίστηκε μια πανέμορφη κοπέλα από την Ουκρανία και τους ενθουσίασε με τις φωνητικές της δυνατότητες.
Η Άννα μιλούσε σπαστά ελληνικά, γεγονός που όμως δεν την εμπόδισε να τραγουδίσει ένα ακόμη τραγούδι, εκτός από αυτό στο οποίο γύρισαν οι κριτές.
Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με αυτή την τιμή.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4nixh7hjdt?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η ίδια τελικά, πέρασε στην επόμενη φάση και θα είναι στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4np10dy5o1?integrationId=40599y14juihe6ly}