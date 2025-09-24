Συγκλονιστικές στιγμές στην νέα τηλεοπτική σειρά. Πότε έρχονται τα επόμενα επεισόδια.

Η νέα σειρά του Alpha «Πόρτο Λεόνε», η οποία έκανε χθες πρεμιέρα στον Alpha, έχει ήδη μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Μετά τη χθεσινή πρεμιέρα η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, προσφέροντας στο κοινό δύο βραδιές γεμάτες δράμα και ένταση.

Η πλοκή της σειράς «Πόρτο Λεόνε»

Η σειρά εκτυλίσσεται στον Πειραιά την περίοδο 1964-1965 και παρακολουθεί τη ζωή δύο οικογενειών, του Ντίνου Βούλγαρη και του Ηλία Καπετανάκου. Η οικογένεια Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός, Κλέλια Ρένεση) βρίσκεται σε οξύτατη διαμάχη με την οικογένεια Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Ασλάνογλου), μια σύγκρουση που απειλεί να διαλύσει όποιον βρεθεί στο δρόμο τους.

Ο Ντίνος Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και υπόδειγμα επαγγελματία, που εκπροσωπεί την ηθική τάξη της εποχής, προσπαθεί να εμποδίσει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), από το να συναναστρέφεται με τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλία Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ της Τρούμπας, του «Porto Leone», ο οποίος εκπροσωπεί τον υπόκοσμο και την ανομία της περιοχής.

Μια ερωτική προδοσία και ένα απροσδόκητο τραγικό γεγονός. ανατρέπουν τη ζωή των πρωταγωνιστών, πυροδοτώντας συγκρούσεις, μυστικά και ανατροπές που θα καθηλώσουν τους θεατές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης), αστυνόμος πιστός για χρόνια στους Καπετανάκους, που όμως θα γυρίσει την πλάτη τους για δικούς του λόγους, πυροδοτώντας νέες συγκρούσεις και ανατροπές.

Πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Σταύρος Σβήγγος (Χρόνης Θαλασσίτης), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος).

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Σενάριο: Γιώργος Κρητικός