Η δήλωση της Κατερίνας Καραβάτου με το τέλος της εκπομπής της

Η δήλωση της Κατερίνας Καραβάτου με το τέλος της εκπομπής της Φωτογραφία: Glomex/ ΑΝΤ1
Η Κατερίνα Καραβάτου στο φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Μετά τη λήξη της εκπομπή της «Καλοκαίρι Παρέα», στον ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου, παρουσιάστηκε εμφανώς συγκινημένη στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε», όπου και μίλησε στη δημοσιογράφο για τη λήξη της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια τόσο στην έναρξη της εκπομπής σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, όσο και κατά τη διάρκεια, δεν έκρυψε τα έντονα συναισθήματά της και τη συγκίνηση. Αμέσως μετά λοιπόν, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ΄χουμε», έκανε ορισμένες δηλώσεις για τον κύκλο που έκλεισε.

Η δήλωση της Κατερίνας Καραβάτου στο φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε»

Μεταξύ άλλων λοιπόν, εξέφρασε τα όσα πέρασε και τις όμορφες στιγμές από το καλοκαίρι που πέρασε, ενώ αναφέρθηκε και στον πρώην σύζυγό της Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, ενώ απάντησε και σε σχετική ερώτηση της ρεπόρτερ για την Ελένη Τσολάκη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν αναφορικά με την εκπομπή της δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συγκινήθηκα αρκετά με το τέλος της εκπομπής γιατί υπήρχε πολλή αγάπη από όλους μας».

Ενώ όσον αφορά το επαγγελματικό της μέλλον για τη φετινή σεζόν δεν δέχτηκε να κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο: «Δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχόλιο ή δήλωση για την επαγγελματική ζωή μου».

Τέλος, η δημοσιογράφος της εκπομπής, ρώτησε την παρουσιάστρια αναφορικά με το αν επρόκειτο να βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη. Με αυτή την ερώτηση η Κατερίνα Καραβάτου απόρησε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη; Γιατί με ρωτάτε ειδικά για την Ελένη Τσολάκη; Ήθελα να δω γιατί ποιον λόγο θέλετε να σας απαντήσω ειδικά για την Ελένη. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ».

Κλείνοντας την σύντομη συζήτηση οι δύο γυναίκες, η παρουσιάστρια, θέλησε να μεταφέρει τις ευχές της για τον Κρατερό Κατσούλη και το νέο του ξεκίνημα: «Εύχομαι στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη να το διασκεδάσουν».

