Η «Τόκιο» του «Casa De Papel» είναι έγκυος (φωτογραφία)

Η Ούρσουλα Κορμπερό βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

Η διάσημη «Τόκιο» του La Casa De Papel περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, μέσω ανάρτησης της Ισπανίδας ηθοποιού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται με φουσκωμένη κοιλίτσα και συνοδεύει τη στιγμή με χιούμορ, γράφοντας: «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

Η σχέση της Ούρσουλα Κορμπερό με τον Αργεντίνο ηθοποιό Τσίνο Νταρίν ξεκίνησε το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ισπανικής σειράς La Embajada.

Παρά τη δημοφιλία τους, το ζευγάρι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

