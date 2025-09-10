Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Αργυρός διακόπτει την συναυλία του για την Εθνική Ελλάδος

Ο Αργυρός διακόπτει την συναυλία του για την Εθνική Ελλάδος
Ο γνωστός τραγουδιστής πανηγύρισε την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ενώ βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε μία... παύση στο πρόγραμμά του προκειμένου το κοινό αλλά και ο ίδιος να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του voria.gr, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Ντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας στη συνέχεια κανονικά το πρόγραμμά του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Αργυρός διακόπτει τη συναυλία για τον αγώνα:

{https://www.youtube.com/watch?v=vx2EOX0Nf3I}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του σημερινού μεγάλου ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Λιθουανία

Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του σημερινού μεγάλου ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Λιθουανία

Αθλητισμός
Ελλάδα - Δανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

Ελλάδα - Δανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

Αθλητισμός
Ελληνικό ποδαρικό με νίκη και… μουντιαλική απόδοση στην Interwetten!

Ελληνικό ποδαρικό με νίκη και… μουντιαλική απόδοση στην Interwetten!

Αθλητισμός
«Νερό»: Η νέα συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού με το Noizy

«Νερό»: Η νέα συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού με το Noizy

Life

NETWORK

Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

ienergeia.gr
Φτιάξτε μακαρόνια σπίτι σας - Η συνταγή

Φτιάξτε μακαρόνια σπίτι σας - Η συνταγή

healthstat.gr
Πώς να επιλέξετε το πιο υγιεινό ελληνικό γιαούρτι

Πώς να επιλέξετε το πιο υγιεινό ελληνικό γιαούρτι

healthstat.gr
Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

ienergeia.gr
Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

healthstat.gr
Στ. Παπασταύρου από Gastech Forum: Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο

Στ. Παπασταύρου από Gastech Forum: Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Παρουσία ΥΕΘΑ Ν. Δένδια τα εγκαίνια του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που αποτελεί δωρεά της εταιρείας MOTOR OIL

Παρουσία ΥΕΘΑ Ν. Δένδια τα εγκαίνια του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που αποτελεί δωρεά της εταιρείας MOTOR OIL

ienergeia.gr
Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

healthstat.gr