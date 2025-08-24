Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο ρόλος που είχε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο ρόλος που είχε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» Φωτογραφία: Instagram
Είχε περιγράψει πώς πήρε τον ρόλο και προέκυψε η συνεργασία.

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με την είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου την αποχαιρετά γράφοντας: «Όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, είναι διπλός ο πόνος… Καληνύχτα για πάντα Αλεξάνδρα, που οι θεατές σ αγάπησαν από το “Καληνύχτα μαμά ” του Αntenna, πριν αρκετά χρόνια όταν ήσουν κοριτσάκι…»

{https://www.youtube.com/watch?v=pw7S-o5GcVc}

Ήταν η «κόρη» της Λίλας Καφαντάρη στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» (1996-1997) στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Ηρώ Μουκίου.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πριν λίγα χρόνια, το 2017 είχε μιλήσει για τη σειρά του ΑΝΤ1 και τον ρόλο της.

{https://www.youtube.com/watch?v=V8dZNyMEpks}

{https://www.youtube.com/watch?v=stxclRV-fx4}

«Ήμουν 12 τότε», είχε πει αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια πώς προέκυψε η συνεργασία: «Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση… Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Για τον Νίκο Μαστοράκη, είχε σημειώσει πως «σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος».

Έπειτα, εξήγησε γιατί δεν συνέχισε την υποκριτική. «Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη - Η μάχη με τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη - Η μάχη με τον καρκίνο

Life
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Life
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Life
Το μπρόκολο προστατεύει το παχύ έντερο από τον καρκίνο, αποκαλύπτει μελέτη

Το μπρόκολο προστατεύει το παχύ έντερο από τον καρκίνο, αποκαλύπτει μελέτη

Επιστήμη

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr