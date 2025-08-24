Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο ρόλος που είχε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά»

Είχε περιγράψει πώς πήρε τον ρόλο και προέκυψε η συνεργασία.

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με την είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου την αποχαιρετά γράφοντας: «Όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, είναι διπλός ο πόνος… Καληνύχτα για πάντα Αλεξάνδρα, που οι θεατές σ αγάπησαν από το “Καληνύχτα μαμά ” του Αntenna, πριν αρκετά χρόνια όταν ήσουν κοριτσάκι…»

{https://www.youtube.com/watch?v=pw7S-o5GcVc}

Ήταν η «κόρη» της Λίλας Καφαντάρη στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» (1996-1997) στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Ηρώ Μουκίου.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πριν λίγα χρόνια, το 2017 είχε μιλήσει για τη σειρά του ΑΝΤ1 και τον ρόλο της.

{https://www.youtube.com/watch?v=V8dZNyMEpks}

{https://www.youtube.com/watch?v=stxclRV-fx4}

«Ήμουν 12 τότε», είχε πει αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια πώς προέκυψε η συνεργασία: «Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση… Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Για τον Νίκο Μαστοράκη, είχε σημειώσει πως «σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος».

Έπειτα, εξήγησε γιατί δεν συνέχισε την υποκριτική. «Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες».