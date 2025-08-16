Games
Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά

Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά Φωτογραφία: Eurokinissi
Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε τους μαγευτικούς Παξούς.

Για ακόμα μία χρονιά πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο επέλεξαν την Ελλάδα και κυρίως τα νησιά της για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των διασημοτήτων που απόλαυσαν τα ελληνικά μας νησιά είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς που βρέθηκε στη Μύκονο με τη σύζυγό του, όπως επίσης, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Έρος Ραματσόττι.

Ελλάδα «ψήφισε» και η Κάιλι Τζένερ η οποία πήγε στην Κεφαλονιά και συνεχώς πόσταρε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη, ο Μάικλ Τζόρνταν απόλαυσε τα νησιά των Σπετσών και της Κέρκυρας ενώ ο Ρονάλντο επισκέφτηκε τις Σποράδες με τη σύγυγό του.

Δείτε το βίντεο:

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

