Οι διάσημοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά

Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε τους μαγευτικούς Παξούς.

Για ακόμα μία χρονιά πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο επέλεξαν την Ελλάδα και κυρίως τα νησιά της για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των διασημοτήτων που απόλαυσαν τα ελληνικά μας νησιά είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς που βρέθηκε στη Μύκονο με τη σύζυγό του, όπως επίσης, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Έρος Ραματσόττι.

Ελλάδα «ψήφισε» και η Κάιλι Τζένερ η οποία πήγε στην Κεφαλονιά και συνεχώς πόσταρε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη, ο Μάικλ Τζόρνταν απόλαυσε τα νησιά των Σπετσών και της Κέρκυρας ενώ ο Ρονάλντο επισκέφτηκε τις Σποράδες με τη σύγυγό του.

