Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς θα τιμηθεί με το βραβείο «Golden Eye»

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς θα τιμηθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (ZFF) με το βραβείο «Golden Eye» για την επαγγελματική του επιτυχία.

Ο Κάμπερμπατς θα παραλάβει το βραβείο στις 29 Σεπτεμβρίου και θα δώσει επίσης ένα masterclass για το κοινό στη Ζυρίχη.

Το έργο του Κάμπερμπατς περιλαμβάνει συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως η Τζέιν Κάμπιον, ο Τζο Ράιτ, ο Στιβ ΜακΚουίν και ο Γουές Άντερσον. Στην τελευταία του ταινία, «The Thing With Feathers» σκηνοθετείται από τον Ντίλαν Σάουθερν.

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς αναλαμβάνει διπλό ρόλο στην ταινία, αναλαμβάνοντας τόσο τον πρωταγωνιστικό ρόλο όσο και εκείνον του παραγωγού μέσω της εταιρείας του, SunnyMarch, σε συνεργασία με την Lobo Films. Υποδύεται έναν πατέρα δύο παιδιών, που παλεύει με τη θλίψη και την πρόκληση να ξαναχτίσει τη ζωή του μετά τον θάνατο της συζύγου του.

«Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς είναι ένας από τους πιο πολυτάλαντους ηθοποιούς χαρακτήρων της γενιάς του» δήλωσε ο Κρίστιαν Γιούνγκεν, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

«Προέρχεται από το θέατρο, κατακτά την τέχνη του σε κάθε ρόλο και δίνει στους χαρακτήρες του συναισθηματικό βάθος – είτε ως Άλαν Τούρινγκ στο The Imitation Game είτε ως υπερήρωας Δρ. Στρέιντζ στο σύμπαν της Marvel. Έχουμε παρουσιάσει πολλές από τις ταινίες του στο ZFF τα τελευταία χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον καλωσορίσουμε στη Ζυρίχη για πρώτη φορά, τόσο ως ηθοποιό όσο και ως παραγωγό του The Thing With Feathers» συμπλήρωσε.

«Είναι τιμή μου που προσκλήθηκα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης για να παραλάβω το βραβείο Golden Eye. Αυτό το Φεστιβάλ είναι σημαντικό για την αναγνώριση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη όλων των δημιουργών ταινιών σε όλο τον κόσμο, με έμφαση στην ενθάρρυνση νέων ταλέντων και φωνών, κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παραλαμβάνω αυτό το ξεχωριστό βραβείο» δήλωσε ο Άγγλος ηθοποιός.

«Χάρισμα, ευφυΐα και μια αδιαμφισβήτητη φωνή χαρακτηρίζουν τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός σε πολλούς για τον εμβληματικό του ρόλο ως Σέρλοκ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ZFF.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1976, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Γιος ηθοποιών, ανακάλυψε νωρίς το πάθος του για το θέατρο και την οθόνη. Σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και αργότερα στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (LAMDA). Ξεκίνησε την καριέρα του σε διάφορες σκηνές του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Θεάτρου, και εμφανίστηκε σε σαιξπηρικούς ρόλους όπως ο Άμλετ, καθώς και σε έργα όπως Hedda Gabler και Frankestein.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης διοργανώνεται από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου.