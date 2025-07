Η οικογένειά του Όζι Όσμπορν ανακοίνωσε ότι πέθανε ο τραγουδιστής.

Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι πέθανε ο Όζι Όσμπορν, σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά από τη συναυλία των Black Sabbath, που ήταν η αποχαιρετιστήρια του θρυλικού τραγουδιστή της Heavy metal.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του, σημειώνοντας ότι ο Όζι Όσμπορν ήταν περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του.

«Με μεγαλύτερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, είμαστε αναγκασμένοι να ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν πέθανε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με το Sky News, που την υπογράφουν η σύζυγός του, Σάρον και τα τέσσερα παιδιά του.

Ο Όσμπορν έπασχε από Πάρκινσον ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αντιμετωπίσει κι άλλο προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων εξαιτίας του τραυματισμού του από πτώση το 2019.

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όσμπορν

Στις 5 Ιουλίου επανενώθηκε το αρχικό σχήμα των Black Sabbath- για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια- σε μια συναυλία στο Μπέρμιγχαμ, που θεωρήθηκε από την αρχή ως η αποχαιρετιστήρια του Όζι Όσμπορν. Μαζί με τους Γκρίζερ Μπάτλερ, Μπιλ Γουόρντ, Τόνι Αϊόμι ερμήνευσαν τα War Pigs, NIB, Iron Man και Paranoid με το οποίο έκλεισαν την 10ωρη συναυλία.

{https://www.youtube.com/watch?v=kmdJ2VF-aVw}

{https://www.youtube.com/watch?v=IYzwLC5_RzQ}

Νωρίτερα, για τη «σόλο» ερμηνεία του, ο Όσμπορν είχε την υποστήριξη μπάντας που περιλάμβανε τον Ζακ Γουάιλντ, ο οποίος ήταν κιθαρίστας των Black Sabbath και τραγούδησε τα I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama I’m Coming Home και Crazy Train.

«Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε εκείνο το βράδυ ο Όζι Όσμπορν, καθισμένος σε θρόνο στη σκηνή.

{https://www.youtube.com/watch?v=YJpX9VG3Zkw}

{https://www.youtube.com/watch?v=7duopUl3dPk}

Στην ίδια συναυλία, συγκροτήματα της metal και της hard-rock- οι Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons και Mastodon- έπαιξαν διασκευές των Black Sabbath και πρωτότυπο υλικό.

Ο «πρίγκιπας του σκότους» και η νυχτερίδα

O Τζον Μάικλ «Όζι» Όσμπορν γεννήθηκε το 1948 και μεγάλωσε στο Μπέρμιγχαμ. Παράτησε το σχολείο στα 15 του και έκανε διάφορες δουλειές, προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τον φίλο του, Γκίζερ Μπάτλερ, σε διάφορες μπάντες, ενώ είχε φυλακιστεί για μικρό χρονικό διάστημα, λόγω διάρρηξης.

Έγινε διάσημος με τους Black Sabbath, ενώ ήταν γνωστός ως «πρίγκιπας του σκότους» και «νονός του Heavy metal». Ακολούθησε και επιτυχημένη σόλο καριέρα, ενώ ένα νέο κεφάλαιο υπήρξε για αυτόν το ριάλιτι «The Osbournes», στο MTV.

Εντάχθηκε δύο φορές τόσο στο βρετανικό Music Hall of Fame, όσο και στο αμερικανικό Rock And Roll Hall Of Fame, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης. Είχε πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως (με την μπάντα και σόλο).

Στην ιστορία έχει μείνει και το περιστατικό με μια νυχτερίδα που του πέταξε φαν στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας. Ο ίδιος πάντα έλεγε πως πίστευε ότι επρόκειτο για παιχνίδι, μέχρι που δάγκωσε τη νυχτερίδα και συνειδητοποίησε το λάθος του, με συνέπεια να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο προκειμένου να εμβολιαστεί. Αργότερα πουλούσε παιχνίδια- νυχτερίδες.

{https://www.youtube.com/watch?v=3LfqeSVzVfY}