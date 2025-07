Δούκισσα Νομικού: Τα 7 πράγματα που κάνει χωρίς ενοχές στις διακοπές (Εικόνα)

Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει πως περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Την λίστα της με τα 7 πράγματα που κάνει χωρίς ενοχές κατά τη διάρκεια των διακοπών ανέβασε η Δούκισσα Νομικού στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Το γνωστό μοντέλο αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για όσα απενεχοποιεί στις διακοπές της ώστε να περνάει καλύτερα εκείνη και η οικογένεια της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, της αρέσει να κυκλοφορεί χωρίς να έχει φτιάξει τα μαλλιά της, να μην απαντάει σε emails και φυσικά να σηκώνεται τελευταία από το κρεβάτι.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού:

«7 πράγματα που κάνω στις διακοπές ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ.

Τα πρωινά σηκώνομαι από το κρεβάτι τελευταία – μετά και από τα παιδιά.

Δεν απαντώ ποτέ εγκαίρως στα emails. Ούτε και στα σημαντικά - oops sorry not sorry.

Κλέβω όλα τα κρεμμύδια από τις χωριάτικες σαλάτες. Και τα τρώω.

Ταξιδεύω όσο πιο ‘heavy’ γίνεται. (Το light traveling τελείωσε από τότε που έγινα μαμά)

Κυκλοφορώ με messy hair απ’ όταν κάθε μέρα. Και νιώθω υπέροχα.

Διαβάζω βιβλία και για μένα. Όχι μόνο παιδικά παραμύθια.

Δοκιμάζω όλες τις τοπικές λιχουδιές χωρίς δεύτερη σκέψη - γιατί οι διακοπές είναι για να τις γευόμαστε!».

{https://www.instagram.com/p/DL76uXBode7/}