Τέλος εποχής: Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από το τιμόνι της Vogue έπειτα από 37 χρόνια

Η γυναίκα που αναμόρφωσε τη Vogue.

Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη διεύθυνση της αμερικανικής Vogue, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες κατά τις οποίες έβαλε τη σφραγίδα της στη «βίβλο της μόδας».

Η 75χρονη ανακοίνωσε στους εργαζόμενους την Πέμπτη ότι η Vogue θα αρχίσει να ψάχνει νέο διευθυντή, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν πολλά διεθνή ΜΜΕ, ανακοινώνοντας ότι αποχωρεί από τη θέση έπειτα από 37 χρόνια.

Πριν από μερικούς μήνες, όταν την τίμησε ο βασιλιάς Κάρολος, του είπε ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει να δουλεύει. Και δεν σκοπεύει να το κάνει. Μπορεί να αποχωρεί από τη διεύθυνση της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού, αλλά θα παραμείνει επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια έκδοσης της Vogue.

Ως διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast, η Άννα Γουίντουρ επιβλέπει τους τίτλους του ομίλου παγκοσμίως, μεταξύ άλλων τα Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, The World of Interiors, Allure, ενώ εξαίρεση αποτελεί ο New Yorker, επικεφαλής του οποίου είναι ο Ντέιβιντ Ρέμνικ.

Η Γουίντουρ ήταν στο τιμόνι της αμερικανικής Vogue από το 1988, όταν διαδέχθηκε την Γκρέις Μιραμπέλα. Ως διευθύντρια θεωρείται ότι αναμόρφωσε το περιοδικό και το μετέτρεψε σε υπερδύναμη που μπορούσε να ορίσει ή να καταστρέψει τόσο τάσεις της μόδας, όσο και σχεδιαστές, επισημαίνει το CNN.