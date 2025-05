MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ: Ένα Kick-Off Party που... ηλέκτρισε την Αθήνα!

Ο κορυφαίος μουσικός θεσμός της χώρας που αγαπήθηκε όσο κανείς, έρχεται για 22η χρονιά, την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do!

The hype is real. Το KICK OFF Party by MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ το απέδειξε, την Τρίτη 20 Μαΐου στο Island Club, όπου το MAD έφερε κοντά τους πιο hot και viral καλλιτέχνες, Instagramers, Tik Tokers, εκπροσώπους των ΜΜΕ και πλήθος καλεσμένων για να δώσει το σήμα εκκίνησης για τη φετινή απονομή – όπως μόνο το MAD ξέρει.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Θέμης Γεωργαντάς, ο οποίος θα είναι ο παρουσιαστής των φετινών MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή ενέργεια στη βραδιά.

Από τα highlights ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Klavdia μετά τη δυναμική της παρουσία στη φετινή Eurovision, όπου κατέκτησε την 6η θέση στον 69ο τελικό. Η Klavdia έκλεψε τις εντυπώσεις με την αύρα της και την elegant εμφάνισή της, αποδεικνύοντας πως αξίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στα decks ήταν από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους DJs και παραγωγούς στην Ελλάδα, o Αντώνης Δημητριάδης – AD1.

Bacardi Cocktails, stories, φωτορυθμικά και το hashtag #MadVMA25 ξεκίνησε να παίζει παντού, δίνοντας ραντεβού για τη βραδιά των βραβείων, τη 16η Ιουνίου!

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ συμπληρώνουν 22 χρόνια και, για μια ακόμα χρονιά, με τη στήριξη της ΔΕΗ που για 5η χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού, αναμένεται να προσφέρουν ξεχωριστές μουσικές στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Το stage των MAD VMA 2025 δεν θα χωράει την ενέργεια:

APON, EVANGELIA, FY, LILA, MARSEAUX, ΜΕΛΙSSES, RACK, ROI 6/12, SASKE, MARINA SATTI, SICARIO, TAMTA, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ… και ΠΟΛΛΟΙ ΑΚΟΜΑ!

Spoiler: Δεν θα είναι «απλά εμφανίσεις». Θα είναι μαγικές στιγμές, συνεργασίες-έκπληξη και performance που δεν έχεις ξαναδεί.

Φέτος, η απονομή των Mad Video Music Awards θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ενώ το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ ανοίγει τις πόρτες του από την Κυριακή 15 Ιουνίου, στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do, με μια σειρά μοναδικών εμπειριών για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο. Έτσι, από το πρωί της προηγούμενης ημέρας της απονομής, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν την εμπειρία των Mad VMA με all day events, food court, αγαπημένα brands και μια μεγάλη pop συναυλία που έρχεται το βράδυ της Τρίτης και θα ξεσηκώσει το κοινό!

Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς! Μαζί του φέτος οι Superhosts: ο Fipster, η Garifalia Kalifoni, ο Dr. Chris, ο Giorgos Davos, Marianna Grfld, η Amalia T., η Ilenia Williams και η Athina Klimi.

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 6η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Παρακολουθήστε τα Highlights από το ΚΙCK OFF PARTY των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ εδώ.