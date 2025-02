Νεκροί μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν ο θρυλικός ηθοποιός Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του

Μέσα στο σπίτι τους στο Σάντα Φε.

Ο θρυλικός σταρ του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε.

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο από το 1991, βρέθηκε δίπλα στον σκύλο του.

Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε Άνταν Μεντόζα δεν ανέφερε την αιτία θανάτου, ούτε είπε πότε μπορεί να πέθανε το ζευγάρι, όταν ρωτήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Χάκμαν είχε μόλις κλείσει τα 95 στα τέλη Ιανουαρίου.

Είχε απομονωθεί καθώς είχε να παίξει σε ταινία από το 2004.

Ο ηθοποιός βρέθηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο όταν πρωταγωνίστησε στο Bonnie and Clyde το 1967 και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές όπως Superman, The French Connection και Get Shorty, για να αναφέρουμε μερικές.

Αλλά το 2004, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την υποκριτική.

Μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από το Λος Άντζελες και μετακόμισε στο Νέο Μεξικό.

Κάποιοι αρχικά θεώρησαν ότι η σοκαριστική απόφαση είχε να κάνει με τον γάμο του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ουσιαστικά σταμάτησε την υποκριτική λόγω του σοβαρού στρες που υπέστη, ήταν δύσκολο να διαχειριστεί αφού άρχισε να έχει προβλήματα με την καρδιά του.