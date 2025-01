The Day of the Jackal: Απόψε το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς

The Day of the Jackal, απόψε στις 22:00 το τελευταίο διπλό επεισόδιο!

Αυλαία ρίχνει απόψε στις 22:00 το The Day of the Jackal, η κατασκοπευτική σειρά που έκλεψε τις εντυπώσεις και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής προβολής της από τον Alpha. Οι ίντριγκες, οι συγκρούσεις και τα μυστικά που έχτιζαν αργά αλλά σταθερά σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια φτάνουν απόψε στη μεγάλη τους κορύφωση. Το «Τσακάλι» βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιό του, ενώ οι αντίπαλοί του παλεύουν να προλάβουν το αναπόφευκτο. Σε έναν κόσμο γεμάτο προδοσία και ένταση, η κάθε απόφαση, η κάθε στιγμή, γίνεται πιο σημαντική. Θα μπορέσει να ολοκληρώσει το επικίνδυνο έργο του ή θα καταρρεύσουν όλα μπροστά στα μάτια μας; Το τέλος είναι κοντά, και οι συνέπειες θα είναι ανεπανόρθωτες.