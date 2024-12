Η Πάμελα Άντερσον για πρώτη φορά υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ονειρευτείς»

Για πρώτη φορά η Πάμελα Άντερσον υποψήφια για Όσκαρ.

Η Πάμελα Άντερσον αισθάνεται «ευγνώμων και ευλογημένη» αφού είναι για πρώτη φορά υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα.

Η ηθοποιός του The Last Showgirl - που ξεκίνησε ως μοντέλο του Playboy το 1989 - προτάθηκε για Όσκαρ για την καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - δράμα (Α γυναικείου ρόλου) του σκηνοθέτη Gia Coppola.

«Μοιράζομαι αυτή την όμορφη υποψηφιότητα με την The Last Showgirl Family, την οικογένειά μου και τους σκληρά εργαζόμενους συντρόφους μου σε αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι», ανέφερε η Άντερσον, 57 ετών, σε δηλώσεις της στο PEOPLE.

«Ποτέ δεν είναι αργά για να ονειρευτείς, να ξαναρχίσεις, να μείνεις ανοιχτός σε νέες εμπειρίες – δεν είμαστε όλοι τόσο τυχεροί», συνέχισε.

Η πρώην σταρ του Baywatch ευχαρίστησε επίσης την εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Roadside Attractions και την υποψήφια Miley Cyrus, η οποία είναι υποψήφια για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Η Cyrus έγραψε το «Beautiful That Way», που είναι το soundtrack του The Last Showgirl, με τους Andrew Wyat και Lykke Zachrisson.

Η Άντερσον, η οποία είχε προταθεί στο παρελθόν για βραβείο Gotham, για την εξαιρετική πρωταγωνιστική ερμηνεία της σε ταινία, πλέον βρίσκεται στις Χρυσές Σφαίρες σε μία κατηγορία που περιλαμβάνει τέσσερις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς: Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door) , Κέιτ Γουίνσλετ (Λι). Η Fernanda Torres (I’m Still Here) ολοκληρώνει την κατηγορία.

Τι πραγματεύεται το The Last Showgirl

Στο The Last Showgirl, η Άντερσον υποδύεται τη Shelly, μια γλυκομίλητη χορεύτρια του Λας Βέγκας που βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όταν το ξενοδοχείο που φιλοξενεί το μακροχρόνιο σόου της ανακοινώνει ότι θα τελειώσει μετά από δεκαετίες.

Μαζί με τους συναδέλφους της χορευτές - που παίζουν οι Kiernan Shipka και Brenda Song - η Shelly πρέπει να περιηγηθεί σε ένα άγνωστο μέλλον. Επίσης πρέπει για να φτιάξει τη σχέση της με την ενήλικη κόρη της Χάνα (Billy Lourd).

H Τζέιμι Λι Κέρτις υποδύεται την καλύτερη φίλη της Σέλι, Ανέτ, μια χορεύτρια που έγινε σερβιτόρα κοκτέιλ στο καζίνο.

Αν και η Άντερσον βρίσκεται στη βιομηχανία για δεκαετίες με ρόλους υψηλής τηλεθέασης όπως το Baywatch, το Home Improvement και τη σειρά campy V.I.P., αυτή είναι η πρώτη φορά που η Άντερσον αναγνωρίζεται ως σοβαρή νηθοποιός και υποψήφια για βραβείο.

«Είναι η Μέριλιν [Μονρό] της εποχής μας», είχε αναφέρει ο Κόπολα σε μία συνέντευξή του. Το συνειδητοποίησε παρακολουθώντας το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Άντερσον το 2023 «Πάμελα, μια ιστορία αγάπης».

Το The Last Showgirl θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο αναμένεται να προβληθεί και σε άλλους κινηματογράφους.

Οι Χρυσές Σφαίρες θα διεξαχθούν την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. και θα μεταδωθούν από το το CBS και την Paramount+.

