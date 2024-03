Η 33χρονη Kristen Stewart αποκάλυψε ακόμα και τα σχέδιά της για τον γάμο της με την επιί χρόνια αρραβωνιαστικά της

Η Kristen Stewart αποκάλυψε ότι αυτή και η αρραβωνιαστικιά της, Dylan Meyer έχουν προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων.

Η 33χρονη ηθοποιός όπως έχει πει, αναμένεται να παντρευτεί με την αρραβωνιαστικιά της όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της με την επερχόμενη ταινία της.

«Έχουμε ήδη κάνει πραγματικά ιδιαίτερα πράγματα, όπως να καταψύξουμε τα ωάριά μας και άλλα συναφή. Άρα αν θέλουμε (να γίνουμε γονείς) μπορούμε να το κάνουμε» είπε η Stewart μιλώντας στο podcast Not Skinny But Not Fat , για την δημιουργία οικογένειας.

Ωστόσο, το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε το 2021 δεν βιάζεται να παντρευτεί.

«Είμαστε και οι δύο πολύ απλοί άνθρωποι και κάναμε όλο το παραδοσιακό σκηνικό όπου ήμουν "Παντρέψου με, παντρέψου με!" εξήγησε η Stewart. Και μετά δεν σχεδιάσαμε ποτέ τον γάμο γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, αλλά θα το κάνουμε, θα παντρευτούμε και έχουμε ένα πολύ χαλαρό πλάνο, που ταιριάζει και στις δύο μας».

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, η Stewart είπε ότι σχεδιάζουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στην επερχόμενη ταινία της.

«Σύντομα θα σκηνοθετήσω μία ταινία και πρέπει να το κάνω αυτό πριν παντρευτούμε. Επειδή πρέπει να στείλουμε προσκλήσεις και να δώσουμε χρόνο στον κόσμο να ετοιμαστούν μετά» όπως είπε.

Με πληροφορίες του ETonline