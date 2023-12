Ποιος είδε και δεν φοβήθηκε τη μητέρα του Έλον Μασκ, Μάγια, όταν «διαπίστωσε» ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν... σταμάτησε τις προσπάθειες του γιου της να «κάνει τον κόσμο καλύτερο».

Η 75χρονη Μάγια Μασκ, γκρίνιαξε γιατί η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) αρνήθηκε να δώσει στην εταιρεία Starlink του δισεκατομμυριούχου, σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι ανεξήγητο το πώς η επιτροπή αυτή έκρινε ότι η εταιρεία του γιου της «απέτυχε να αποδείξει ότι μπορούσε να παράσχει την υποσχεθείσα υπηρεσία».

Σε ανάρτησή της λοιπόν στο X (πρώην Twitter), μία από τις πολλές εταιρείες του γιου της, έγραψε: «Είμαι η μητέρα του Έλον Μασκ. Στόχος του είναι να κάνει αυτό τον κόσμο καλύτερο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να τον σταματήσει. Έχετε ιδέα πόσο έξαλλη είμαι;» προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι σε άλλες χώρες είναι περήφανοι για τον Έλον και δεν καταλαβαίνουν το κίνητρο του Αμερικανού προέδρου. Σας παρακαλώ, πείτε μου πώς πρέπει να τους απαντήσω».

I am the mother of @elonmusk His goal is to make this world a better place. @POTUS wants to stop him. Have you any idea how furious I am? People in other countries are proud of Elon and do not understand the US President’s motive. Please tell me how I should answer them. https://t.co/lPGcMvW5kz