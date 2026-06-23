«Πιστεύω ότι οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ θα πρέπει να επανέλθουν στο φυσιολογικό» τόνισε μεταξύ άλλων η Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για τον πρόσφατο καβγά που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη Σύνοδο των G7 δήλωσε πως τον παρακάλεσε για να βγάλουν μία φωτογραφία.

Η απάντησή της ήταν άμεση: Ούτε εγώ, ούτε η Ιταλία ικετεύουμε. Η ρήξη αυτή στις διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ - Ιταλίας οδήγησε στην ακύρωση του ταξιδιού του Αντόνιο Ταγιάνι τις ΗΠΑ.

Τώρα η Μελόνι μίλησε για το περιστατικό λέγοντας πως οι σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα. «Δεν σκοπεύω να συνεχίσω να τροφοδοτώ την ένταση» δήλωσε σε συνέντευξή της σε εκδήλωση στη Ρώμη.

«Ειλικρινά εξεπλάγην, και όταν είπα ότι εξεπλάγην, ήμουν απόλυτα ειλικρινής» δήλωσε η Μελόνι στη συνέντευξη.

{https://x.com/clashreport/status/2069483334514733398}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχω προφανώς διαβάσει τις διάφορες ερμηνείες που κυκλοφορούν - κάποιες που αφορούν υποτιθέμενα viral βίντεο στα οποία η συμπεριφορά μου μπορεί να φάνηκε κάπως επιθετική, σα να δείχνω με το δάχτυλο» τόνισε και πρόσθεσε πως «Έχω επίσης διαβάσει θεωρίες που υποδηλώνουν ότι αυτό μπορεί να ήταν μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν και να μετατοπιστεί η εστίαση σε δυσκολίες εντός του ΝΑΤΟ».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε πως «όπως έχετε δει, τις τελευταίες ώρες το ζήτημα έχει επεκταθεί πέρα από την Ιταλία και τώρα αφορά και άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις εξηγήσεις είναι αληθινές. Έχω ήδη πει και θα το επαναλάβω, πως δεν έχω καμία πρόθεση να συνεχίζω να τροφοδοτώ τη διαφωνία αυτή. Πιστεύω ότι οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ θα πρέπει να επανέλθουν στο φυσιολογικό» τόνισε.

{https://x.com/clashreport/status/2069483908522004888}

Συμπλήρωσε ακόμα πως «πρόκειται για σχέσεις που χτίστηκαν πάνω σε μια τόσο μακρά και στιβαρή ιστορία συνεργασίας, ώστε να μην εξαφανίζονται απλώς ή να επαναπροσδιορίζονται εξαιτίας ενός καβγά στα social media. Αυτές οι σχέσεις δεν ξεκινούν ή τελειώνουν ανάλογα με το ποιος τυχαίνει να κυβερνά τις ΗΠΑ, την Ιταλία ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε μια δεδομένη στιγμή. Πρέπει να επαναφέρουμε την εξωτερική πολιτική στο βάθος που απαιτεί η εξωτερική πολιτική, γιατί μερικές φορές τη συζητάμε στ' αλήθεια σαν να επρόκειτο για μια σεζόν του Temptation Island. Το λέω αυτό αναφορικά με τα memes που έχω δει στο διαδίκτυο, αλλά η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/SenatorCrossing/status/2067982260591083603}

Τα ψέματα Τραμπ και η απάντηση Μελόνι

Έκπληκτη για την «επινόηση» του Τραμπ, που δήλωσε ότι «η Μελόνι με ικέτευε για μια φωτογραφία» έδωσε με ανάρτησή της σε βίντεο στο Χ η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά. Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των ΗΠΑ, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκια».

«Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται:ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ» δήλωσε σε σχετικό βίντεο Μελόνι την Παρασκευή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djd1p8qnw6y1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δηλώσεις Τραμπ

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7, ισχυρίστηκε ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της των G7 στη Γαλλία, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κανάλι, το οποίο δεν δημοσιοποίησε την αρχική ηχογράφηση.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ στρέφει αμέσως τη συζήτηση στη Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;».

«Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», πρόσθεσε και συμπολήρωσε πως «δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά τη λυπήθηκα».

Νέα ένταση στις σχέσεις Τραμπ - Μελόνι

Το Σάββατο ο τραμπ πυροδκότησε εκ νέου την κατάσταση όταν υποστήριξε ξανά ότι η Μελόνι επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους, προκειμένου να ενισχύσει τη δημοτικότητά της στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας.

{https://x.com/pinouye50/status/2068043203140628751}

«Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας τη ρητορική του απέναντι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Η ίδια από την πλευρά της απάντησε πως «η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από την σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα» έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο Χ.

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2067917590945788408}

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε παντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου σεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικετρωθείτε στην δική σας», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.