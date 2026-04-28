Τα διαβατήρια θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ στη μέσα πλευρά του εξωφύλλου.

Το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπει και σε αμερικανικά διαβατήρια, αφού το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέλεξε να κυκλοφορήσει μια έκδοση με τη φωτογραφία του προέδρου, με αφορμή τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας.

Η περιορισμένη έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ στη μέσα πλευρά του εξωφύλλου, περιτριγυρισμένο από το κείμενο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας, τη σημαία των ΗΠΑ και την υπογραφή του Ρεπουμπλικάνου σε χρυσό χρώμα. Σε άλλη σελίδα του διαβατηρίου θα εμφανίζεται πίνακας από την υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας.

Τα διαβατήρια θα διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, τονίζοντας πως τα αμερικανικά ταξιδιωτικά έγγραφα είναι «τα πιο ασφαλή στον κόσμο».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι θα κυκλοφορήσει περιορισμένο αριθμό διαβατηρίων για την «ιστορική περίσταση», αλλά δεν διευκρίνισε πόσα θα είναι αυτά.

Πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια του Τραμπ να μπει παντού το πρόσωπό του. Πανό με τη φωτογραφία του ήδη κοσμούν τα κτίρια των υπουργείων Δικαιοσύνης, Εργασίας και Γεωργίας. Εξάλλου, το φετινό πάσο για τα εθνικά πάρκα επίσης έχει το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου, μαζί με εκείνο του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Επίσης, το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ έχει δημοσιεύσει προσχέδια για κέρμα του ενός δολαρίου, με το πρόσωπο του Τραμπ.

Πηγή: Guardian