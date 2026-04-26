Καρέ - καρέ η πορεία του δράστη της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, όταν ο Κόουλ Τόμας Άλεν κατάφερε να διαπεράσει την αυστηρή περίμετρο ασφαλείας και να πλησιάσει επικίνδυνα τον χώρο της εκδήλωσης ανοίγοντας πυρ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από τη σκηνή όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας ακόμη και σε εκδηλώσεις υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της washingtonpost, ο ύποπτος φέρεται να διένυσε περίπου 18 μέτρα αφού πέρασε από μαγνητόμετρο ασφαλείας, πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας κοντά σε σκάλα που οδηγούσε απευθείας στην αίθουσα δείπνων. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Άλεν έφερε μαζί του κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και αρκετά μαχαίρια, τα οποία δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει, καθώς οι Αρχές των αφόπλισαν. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης των αρχών, σημειώθηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πράκτορας της United States Secret Service.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ο ύποπτος δεν πυροβολήθηκε, αν και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν αρχικά ότι φαινόταν ακίνητος στο έδαφος, δημιουργώντας σύγχυση για την κατάστασή του.

Ερωτήματα για την ασφάλεια του κτιρίου

Το δείπνο των ανταποκριτών θεωρείται μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι καλεσμένοι περνούν από διαδοχικούς ελέγχους, επιδεικνύουν επανειλημμένα τα διαπιστευτήριά τους, ενώ σε ορισμένα σημεία χρησιμοποιούνται και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, ο ύποπτος είχε ήδη καταλύσει στο ξενοδοχείο τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που ενδεχομένως του επέτρεψε να κινηθεί εντός του κτιρίου χωρίς να κινήσει άμεσα υποψίες.

Παρά την ταχεία αντίδραση των αρχών, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα κενά ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, ιδιαίτερα μετά από προηγούμενα συμβάντα, όπως ο τραυματισμός του σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσυλβάνια πριν από δύο χρόνια. Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσο η υφιστάμενη περίμετρος προστασίας είναι επαρκής, ειδικά σε εκδηλώσεις με ευρεία συμμετοχή κοινού.

«Ακούστηκαν τρεις έως πέντε δυνατοί κρότοι»

Όπως περιγράφει η ανταποκρίτρια της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, η οποία βρισκόταν κοντά στην είσοδο, δίπλα στον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, το περιστατικό εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. «Ακούστηκαν αρκετοί δυνατοί κρότοι, τρεις έως πέντε, προκαλώντας αρχικά σύγχυση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι θεώρησαν πως επρόκειτο για κάποιο τεχνικό συμβάν ή θόρυβο από την εκδήλωση. Ωστόσο, η άμεση αντίδραση των αρχών άλλαξε γρήγορα την εικόνα, με τους παρευρισκόμενους να λαμβάνουν εντολή να καλυφθούν κάτω από τραπέζια».

Η δημοσιογράφος περιγράφει σκηνές έντονου φόβου, με τους ανθρώπους να βρίσκονται στο πάτωμα χωρίς να γνωρίζουν εάν υπήρχε ένοπλος στον χώρο. Όπως αναφέρει, παρά την επαγγελματική της ιδιότητα, η ίδια βίωσε έντονη αγωνία για την προσωπική της ασφάλεια, φτάνοντας στο σημείο να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της υπό τον φόβο μιας πιθανής επίθεσης.

Χλευάζει την ασφάλεια του κτιρίου ο δράστης

Ο Άλεν χλεύασε την «τρελή» έλλειψη ασφάλειας στο Washington Hilton — λέγοντας ότι οι Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφική ισχύ πυρός και «κανείς δεν θα είχε προσέξει τα πράγματα». «Δηλαδή, το μόνο πράγμα που παρατήρησα αμέσως μπαίνοντας στο ξενοδοχείο είναι η αίσθηση αλαζονείας.

Μπαίνω με πολλά όπλα και κανένα άτομο εκεί δεν σκέφτεται την πιθανότητα ότι θα μπορούσα να αποτελέσω απειλή», έγραψε.

«Η ασφάλεια στην εκδήλωση είναι εξ ολοκλήρου έξω, επικεντρωμένη στους διαδηλωτές και τους τωρινούς αφίξεις, επειδή προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε τι θα συμβεί αν κάποιος κάνει check in την προηγούμενη μέρα.

Αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι τρελό και ελπίζω ειλικρινά ότι θα έχει διορθωθεί μέχρι να αποκτήσει ξανά αυτή η χώρα ικανή ηγεσία».

Σημειώνεται πως ο ένοπλος Κόουλ Άλεν φέρεται να έστειλε «μανιφέστο» στα μέλη της οικογένειάς του περίπου 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Σε αυτό ο αυτοαποκαλούμενος «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» περιγράφει, μεταξύ άλλων, την πρόθεσή του να στοχοποιήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Στο κείμενο που αποδίδεται στον ίδιο, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί έντονη ρητορική κατά της αμερικανικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την για εγκληματικές πράξεις και εκφράζοντας την άποψη ότι η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων αποτελεί «δράση αντίστασης» ενώ παράλληλα, κάνει εκτενείς αναφορές που συνδέει με πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις στις ΗΠΑ, υιοθετώντας ακραία και βίαιη γλώσσα.

