Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μια ανάρτηση αναφερόμενος σε ένα «περιστατικό της προηγούμενης νύχτας» στον Λευκό Οίκο, χωρίς όμως να δώσει σαφείς λεπτομέρειες για το τι συνέβη.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι το συμβάν αυτό αναδεικνύει την ανάγκη, η οποία –όπως λέει– έχει επισημανθεί εδώ και περίπου 150 χρόνια, για τη δημιουργία μιας μεγάλης και ασφαλούς αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο. Όπως, ανέφερε η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει και, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσεται εντός προϋπολογισμού και ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Περιέγραψε το έργο ως εγκατάσταση «στρατιωτικού επιπέδου», με κορυφαία συστήματα ασφάλειας, τονίζοντας ότι θα βρίσκεται μέσα στην πιο προστατευμένη περίμετρο παγκοσμίως.

Τέλος, ζήτησε την άμεση απόσυρση δικαστικής προσφυγής κατά του έργου, υποστηρίζοντας ότι έχει κατατεθεί από άτομο χωρίς έννομο συμφέρον και ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την πρόοδό του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η αίθουσα δεξιώσεων με την ανώτατη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα!

Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου που υπάρχουν, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια πάνω από αυτήν όπου θα μπορούσαν να εισχωρήσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτηρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η γελοία αγωγή σχετικά με την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να ασκήσει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί, αμέσως.

Τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και ουσιαστικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.