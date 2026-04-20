Ένας άνδρας σκότωσε επτά από τα παιδιά του και ένα ακόμη παιδί με το οποίο δεν είχε συγγένεια σε περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, σε κατοικία στο Σρέβεπορτ της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, ένα περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με την αστυνομία η οποία τραυμάτισε θανάσιμα τον δράστη στη διάρκεια καταδίωξης.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από ενός έτους ως 14 ετών.

Τα πτώματα επτά παιδιών εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ το όγδοο δέχθηκε πυροβολισμό την ώρα που βρισκόταν στη σκεπή προσπαθώντας να ξεφύγει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σρέβεπορτ, ο Κρίστοφερ Μπόρντελον.

Συνολικά ο δράστης, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο Σαμάρ Έλκινς, πυροβόλησε δέκα ανθρώπους προτού διαφύγει με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Η αστυνομία τον κυνήγησε και τον σκότωσε, πρόσθεσε ο Μπόρντελον.

{https://www.youtube.com/shorts/lk4JZmj34UY}

Δύο ενήλικες γυναίκες - ανάμεσά τους η μητέρα των παιδιών - έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, τα γεγονότα ξεκίνησαν περίπου στις 05:00 (13:00 ώρα Ελλάδας) τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο δράστης πυροβόλησε μία γυναίκα στον δρόμο και στη συνέχεια πήγε σε ένα κοντινό σπίτι όπου σκότωσε τα οκτώ παιδιά, «με ένα από τα οποία δεν είχε συγγενική σχέση», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα από τα θύματα έτρεξε σε γειτονικό σπιτι και κάλεσε την αστυνομία, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας ενήργησε μόνος του.

Αφού πυροβόλησε τα οκτώ παιδιά στο σπίτι, ο δράστης έκλεψε ένα αυτοκίνητο και, έπειτα από καταδίωξη, τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά της αστυνομίας.

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση- ίσως η πιο τραγική κατάσταση που έχουμε ζήσει ποτέ στο Σρέβεπορτ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Τομ Άρσενο.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Σαμ Τζένκινς δήλωσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθούν περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZPRcYsCD84I}

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κατάγεται από το Σρέβεπορτ, χαρακτήρισε σε ανάρτησή του το περιστατικό «τραγωδία που σου ραγίζει την καρδιά», ενώ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι σχολίασε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του «προσεύχονται για όλους όσοι έχουν επηρεαστεί».

Αυτό είναι το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών με τα περισσότερα θύματα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν σκοτώθηκαν στο Ιλινόι οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive (GVA).

Εξάλλου η GVA έχει καταγράψει φέτος στις ΗΠΑ τουλάχιστον 119 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλαπλά θύματα, στα οποία έχουν σκοτωθεί 117 άνθρωποι - εκ των οποίων 79 παιδιά-και τραυματίστηκαν 458.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑFP, ΑΠΕ