Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποιεί ότι «κανένα πλοίο δεν πρέπει να μετακινηθεί από το αγκυροβόλι του στον Περσικό Κόλπο ή στη Θάλασσα του Ομάν».

Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, με το οποίο διατάζουν τα πλοία να μην απομακρύνονται από τα αγκυροβόλια τους, προειδοποιώντας τα ταυτόχρονα ότι αν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα θεωρηθεί συνεργασία με τον «Εχθρό».

Σύμφωνα με το aljazeera, στο μήνυμα τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, λένε ότι τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδοποιήσεις που εκδίδονται από το Ναυτικό τους και ότι οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ «δεν έχουν καμία εγκυρότητα».

Ο τοπικός διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις στα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί. Δήλωσε επίσης ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσλή του το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πολλά πλοία έχουν περάσει από το στενό που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του από χθες το βράδυ, αλλά η πλωτή οδός θα κλείσει ξανά μέχρι οι ΗΠΑ να σταματήσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.