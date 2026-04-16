Ο Σάμιουλ Λ. Τζάκσον πάντως την έλεγε πολύ καλύτερα από τον Χέγκσεθ.

Η αμερικανική ηγεσία έχει πάει το σόου σε άλλη διάσταση. Μετά τις εικόνες του Τραμπ με τον Ιησού και όχι μόνο, ο υπουργός Πολέμου του, ο Πιτ Χέγκσεθ, απήγγειλε fake εδάφιο από τη Βίβλο, που λέει ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο πριν σκοτώσει.

Κατά τα άλλα ο Χάγκσεθ υπεραμύνεται του μότο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».

Τι συνέβη όμως; Ο Χέγκσεθ παρέθεσε λέξη προς λέξη το ψεύτικο εδάφιο σε ομιλία του στο Πεντάγωνο. Η διαφορά όμως είναι ότι ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον είχε παραποιήσει το σημείο και έλεγε μία βίαιη προσευχή. Ο Χέγκσεθ πάλι, το έκανε στις αμφιλεγόμενες λατρευτικές λειτουργίες που έχει καθιερώσει μέσα στο Πεντάγωνο, προς τιμήν του πολέμου στο Ιράν.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ είπε στο κοινό του ότι μίλησε με τον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ηγήθηκε των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, για το πώς χρησιμοποιούν τις θρησκευτικές διδασκαλίες για να επηρεάσουν την πολιτική και τις στρατιωτικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Μετά πρόσθεσε πως αυτό του θύμισε μια προσευχή που του έδωσε ο επικεφαλής της πρόσφατης αποστολής έρευνας και διάσωσης μάχης (CSAR) για την εύρεση και διάσωση μελών πληρώματος της Πολεμικής Αεροπορίας που καταρρίφθηκαν στο Ιράν.

{https://x.com/EdKrassen/status/2044734646231953596}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αλλά το βαρέλι δεν είχε πάτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τού είπαν ότι η προσευχή έχει τίτλο «CSAR 2517» και ότι δανείζεται κάποια διατύπωση από το εδάφιο Ιεζεκιήλ 25:17 της Βίβλου. Αυτό που δεν ανέφερε όμως ήταν ότι είχε διασκευαστεί σχεδόν λέξη προς λέξη από τον βίαιο μονόλογο που εκφωνεί ο υπέροχος Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο «Pulp Fiction» πριν ο χαρακτήρας του, ως πληρωμένος δολοφόνος, σκοτώσει κάποιον.

Το βίντεο από το κήρυγμα του Χέγκσεθ την Τετάρτη το βράδυ κυκλοφόρησε στα social media και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αντιδράσεις. Ορισμένοι έκαναν λόγο για σάτιρα και άλλοι επισήμαναν τη διαμάχη που η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες από φατρίες της συντηρητικής χριστιανικής βάσης της.

Η τελετή φέρεται να ήταν η δεύτερη στη σειρά που ο Χέγσεθ χρησιμοποίησε βίαια εδάφια και μηνύματα στη συζήτηση για τον πόλεμο στο Ιράν: «Δώστε σε αυτήν την ομάδα εργασίας σαφείς και δίκαιους στόχους για βία», είχε πει σε προσευχή του τον περασμένο μήνα.

Η προσευχή του «Pulp Fiction»

«Το μονοπάτι του δίκαιου ανθρώπου ταλανίζεται από παντού από τις αδικίες των εγωιστών και την τυραννία των κακών ανθρώπων. Μακάριος αυτός που, στο όνομα της φιλανθρωπίας και της καλής θέλησης, καθοδηγεί τους αδύναμους μέσα από την κοιλάδα του σκότους, γιατί είναι πραγματικά ο φύλακας του αδελφού του και ο ευρών των χαμένων παιδιών. Και θα χτυπήσω με μεγάλη εκδίκηση και μανιώδη οργή εκείνους που προσπαθούν να δηλητηριάσουν και να καταστρέψουν τους αδελφούς μου. Και θα ξέρεις ότι το όνομά μου είναι Κύριος όταν επιβάλω την εκδίκησή μου πάνω σου» έλεγε ως Τζούλς Γουίνφιλντ, ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για Β' ανδρικό ρόλο στα Όσκαρ to 1995.

Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση της απλής ανοησίας και άγνοιας καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική διοίκηση, με επικεφαλής τον Τραμπ κάνει κάτι ανάλογο. Εκτός από τα βίντεο στα social media με εικόνες από videogames αντί πραγματικών μαχών, που ανάρτησε ο Λευκός Οίκος στον επίσημο λογαριασμό του, ποιος μπορεί να ξεχάσει την εικόνα του Τραμπ να κρατάει έναν πιγκουίνο και να περπατά προς τη Γροιλανδία. Η διαφορά είναι ότι οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά το νότιο ημισφαίριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=x2WK_eWihdU}





