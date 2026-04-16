Η Μελόνι συναντήθηκε με τον Αλβανό πρωθυπουργό στη Ρώμη.

Πλέον, θα αποτελέσει έκπληξη όταν ο Έντι Ράμα θα συναντήσει την Τζόρτζια Μελόνι και δεν θα γονατίσει μπροστά της. Γιατί το έκανε ξανά.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό της στη Ρώμη. Φτάνοντας στο Παλάτσο Κίτζι, ο Ράμα ένωσε τα χέρια του και γονάτισε, όχι εντελώς, βλέποντας τη Μελόνι να κατευθύνεται προς το μέρος του.

Ο Ράμα έχει επαναλάβει αυτή την κίνηση αρκετές φορές στις συναντήσεις τους. «Το κάνει μόνο για να είναι στο ίδιο ύψος με εμένα», έχει σχολιάσει στο παρελθόν η Μελόνι, ζητώντας του γελώντας να σταματήσει. Ο Αλβανός πρωθυπουργός είναι 2,01 μ., ενώ το ύψος της Μελόνι είναι από 1,58 μ. έως 1,63 μ., σύμφωνα με διαφορετικές ιστοσελίδες.

Στη σημερινή τους συνάντηση συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία και τη μετανάστευση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.