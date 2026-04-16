Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που αναχωρούν από τα ιρανικά λιμάνια, ενώ η ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει περιορισμένη μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε πλοία να πλέουν ελεύθερα από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να κινδυνεύουν από επιθέσεις, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη, το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με μια πιθανή συμφωνία για την αποτροπή νέας σύγκρουσης, καθώς το ζήτημα του ελέγχου των Στενών παραμένει κεντρικό στις συνομιλίες.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διαταραχή στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG - έχει επηρεάσει κρίσιμα τις ροές ενέργειας.

Σύμφωνα με την πηγή, το Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την πλευρά των ομάνικων υδάτων του στενού χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε αν αυτό θα συνοδευόταν από αποναρκοθέτηση της περιοχής ή αν θα επιτρεπόταν η διέλευση σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το Ισραήλ.

Η πρόταση φέρεται να εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ικανοποιήσουν τις ιρανικές απαιτήσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον δεν σχολίασε άμεσα, ενώ και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ήταν διαθέσιμο για δήλωση.

Σύμφωνα με δυτική πηγή ασφαλείας, η ιδέα της απρόσκοπτης διέλευσης μέσω των ομάνικων υδάτων βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία, αν και δεν είναι σαφές αν έχει υπάρξει απάντηση από τις ΗΠΑ.

Τα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα μόλις 34 χιλιομέτρων ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, αποτελούν βασική θαλάσσια οδό για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή και άλλα κρίσιμα αγαθά, όπως λιπάσματα. Για δεκαετίες, η ναυσιπλοΐα ακολουθούσε διεθνώς συμφωνημένο σύστημα δύο λωρίδων (traffic separation scheme) που χωρίζει τις θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ ιρανικών και ομάνικων υδάτων, βάσει των κανόνων του ΟΗΕ.

Η συγκεκριμένη πρόταση θεωρείται ένα πιθανό πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης από την Τεχεράνη, σε αντίθεση με πιο επιθετικές ιδέες που είχαν διατυπωθεί πρόσφατα, όπως η επιβολή διοδίων ή ακόμη και μονομερών κυριαρχικών αξιώσεων επί της ναυσιπλοΐας - κινήσεις που είχαν προκαλέσει έντονη αντίδραση από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ.

Πηγή: Reuters