Μετά από μία ατιμωτική ήττα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δεν θα παραστεί στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico.

Ο Όρμπαν υπέστη συντριπτική ήττα στις εκλογές της Κυριακής, οι οποίες έβαλαν τέλος στην 16ετή πρωθυπουργία του. Ο Όρμπαν ήταν προγραμματισμένο να παραστεί στη διήμερη συνάντηση στις 23 - 24 Απριλίου, κατά την οποία οι ηγέτες πρόκειται να συζητήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο εθνικιστής ηγέτης παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας μέχρι ο αντίπαλός του, Πέτερ Μαγιάρ, να αναλάβει την εξουσία τον Μάιο.

Ωστόσο, ο Όρμπαν δεν θα παραστεί στη συνάντηση. Σύμφωνα με τους κανόνες του Συμβουλίου, θα εκπροσωπηθεί από έναν άλλο εθνικό ηγέτη. Ο σύμμαχός του, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, εικάζεται ότι θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Ο Όρμπαν εδώ και καιρό χρησιμοποιεί συχνά το βέτο του για να εμποδίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τη βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η συμπεριφορά του ισοδυναμούσε με «εκβιασμό» και ήταν «εντελώς απαράδεκτη».

Η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Με πληροφορίες του Politico