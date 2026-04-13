Ο διευθυντής του τμήματος Οικονομικών και Πολιτικής Αγροδιατροφής του FAO, Ντέιβιντ Λαμπόρντ, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μείωση στην παγκόσμια προσφορά τροφίμων θα επηρεάσει δυσανάλογα τις χώρες χαμηλού εισοδήματος και τις πιο ευάλωτες οικονομίες.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια επισιτιστική κρίση, εάν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ομαλή ροή εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς βασικών εισροών για τη γεωργία — όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουρία και λιπάσματα — παραμένει ουσιαστικά εκτός διεθνών αγορών, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο, τόνισε ότι είναι κρίσιμο να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επισιτιστικός πληθωρισμός, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος πιέζει» και ότι οι επιπτώσεις μπορεί να φτάσουν σε επίπεδα αντίστοιχα της πανδημίας COVID-19.

Όπως εξήγησε, η διαταραχή επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κύκλο παραγωγής, καθώς η έλλειψη εφοδίων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες σοδειές και κατ’ επέκταση σε έλλειψη τροφίμων. Παράλληλα, ενδεχόμενοι περιορισμοί στις εξαγωγές ενέργειας και λιπασμάτων θα επιδείνωναν περαιτέρω την κατάσταση.