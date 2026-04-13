Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια επισιτιστική κρίση, εάν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ομαλή ροή εμπορευμάτων.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς βασικών εισροών για τη γεωργία — όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουρία και λιπάσματα — παραμένει ουσιαστικά εκτός διεθνών αγορών, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο, τόνισε ότι είναι κρίσιμο να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επισιτιστικός πληθωρισμός, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος πιέζει» και ότι οι επιπτώσεις μπορεί να φτάσουν σε επίπεδα αντίστοιχα της πανδημίας COVID-19.
Όπως εξήγησε, η διαταραχή επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κύκλο παραγωγής, καθώς η έλλειψη εφοδίων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες σοδειές και κατ’ επέκταση σε έλλειψη τροφίμων. Παράλληλα, ενδεχόμενοι περιορισμοί στις εξαγωγές ενέργειας και λιπασμάτων θα επιδείνωναν περαιτέρω την κατάσταση.