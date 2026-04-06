⁠Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είπε σε δημοσιογράφους πως ο μεγαλύτερος όγκος πληγμάτων από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ, ενώ προειδοποίησε πως αύριο Τρίτη θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα πλήγματα.

Παράλληλα, διεμήνυσε στους Ιρανούς «επιλέξτε με σύνεση, γιατί αυτός ο πρόεδρος δεν παίζει».

Ο στρατός του Ιράν είναι «ντροπιασμένος και εξευτελισμένος, όπως θα έπρεπε», τόνισε, αναφερόμενος στη διάσωση του πληρώματος του F-15E.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνοντας ότι «Όλη η χώρα μπορεί να καταστραφεί σε μία νύχτα και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για το Ιράν.