Για τους Ισπανούς ο Τραμπ προηγείται με 81% ενώ ακολουθεί ο Πούτιν και ο Νετανιάχου.

Κάθε νέα δημοσκόπηση στη Ισπανία επιβεβαιώνει την τεράστια αποστροφή που νιώθουν οι Ισπανοί για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία δημοσκόπηση της 40dB για το βαρόμετρο του Απριλίου των EL PAÍS και Cadena SER αποκαλύπτει ένα συντριπτικό στατιστικό στοιχείο: οι πολίτες βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, ελαφρώς μπροστά από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και οι δύο ακολουθούνται από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει μια βαθιά απαισιοδοξία για το μέλλον του πλανήτη, σε σημείο που λιγότερο από το 10% αναμένει ότι η ζωή τους θα είναι πιο ευήμερη και σταθερή. Μεταξύ των Ισπανών, υπάρχει επίσης ένας σχεδόν διχασμός, επηρεασμένος σε μεγάλο βαθμό από ιδεολογικές διαφορές, όσον αφορά τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Αντίθετα, μόνο οι ψηφοφόροι του Podemos υποστηρίζουν την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ.

Όταν οι Ισπανοί κλήθηκαν να επιλέξουν τους ηγέτες που θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη, ο Τραμπ ξεχώρισε με το σαρωτικό 81%, σε σύγκριση με το 79,3% που συγκέντρωσε ο Πούτιν και το 71,2% ο Νετανιάχου, αντίστοιχα. Οι άλλοι ηγέτες που προτείνονται από το 40dB είναι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μουτζταμπά Χαμενεΐ με 62,9%, ο Κιμ Γιονγκ Ουν που συγκεντρώνει ποσοστό 62,25% και, ακόμη πιο πίσω, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ με ποσοστό 49,3%.

Ενώ η μεγαλύτερη εχθρότητα προς τον Τραμπ εντοπίζεται μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, ακόμη και εκείνοι του Λαϊκού Κόμματος (PP) δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικοί απέναντί ​​του. Οι ψηφοφόροι του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης προσδιορίζουν τον Πούτιν ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο με ποσοστό 80%, αν και όχι με σημαντική διαφορά από τον Τραμπ, που συγκεντρώνει 71,3%.

Ο Τραμπ γίνεται πιο αρεστός μόνο μόνο μεταξύ των υποστηρικτών του Vox, όπου η απειλή του μειώνεται στο 36,5%. Αυτή η απόκλιση μεταξύ των ψηφοφόρων των δύο δεξιών κομμάτων παρατηρείται επίσης με τον Νετανιάχου, ο οποίος θεωρείται κίνδυνος για την ειρήνη από το 60% των υποστηρικτών του PP και μόνο το 24% των υποστηρικτών του Vox.

Με πληροφορίες της El Pais