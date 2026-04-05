Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο.

Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής εξέλιξης με το Ιράν, την ώρα που η ρητορική του παραμένει εξαιρετικά επιθετική.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και μέχρι τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή συνοδεύεται από σαφείς απειλές κλιμάκωσης. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε σκληρά στρατιωτικά μέτρα, κάνοντας λόγο ακόμη και για εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, έχει θέσει αυστηρό τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό «λαιμό μπουκαλιού» για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ περί προόδου, η πραγματική κατάσταση των διαπραγματεύσεων παραμένει ασαφής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από ιρανικής πλευράς ότι βρίσκεται κοντά μια συμφωνία, ενώ στο παρελθόν η Τεχεράνη έχει διαψεύσει αντίστοιχους ισχυρισμούς. Το κλίμα αβεβαιότητας ενισχύεται και από τη διπλή στρατηγική πίεσης και διαλόγου που φαίνεται να ακολουθεί η Ουάσιγκτον.

Ένα ενδεχόμενο διπλωματικό άνοιγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ αντίθετα η αποτυχία των συνομιλιών ενδέχεται να πυροδοτήσει μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα της περιοχής και την παγκόσμια οικονομία.