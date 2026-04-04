Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στο τελεσίγραφο των 48 ωρών του τραμπ και να προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya δήλωσε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, όλη η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ιδέα της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί «ψευδαίσθηση» που θα οδηγήσει τους αντιπάλους της σε αδιέξοδο.

Όπως είναι γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, ζητώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με «κόλαση» έως τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, στοχεύοντας το αεροδρόμιο Ben Gurion Airport καθώς και «ζωτικής σημασίας» στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση βαλλιστικού πυραύλου και πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το έδαφός του, ενεργοποιώντας άμεσα τα συστήματα αεράμυνας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πύραυλος κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές.